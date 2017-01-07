Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'de Türkiye sınırına yakın büyük patlama /07 Ocak 2017 15:15

Suriye'de Türkiye sınırına yakın büyük patlama

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında en az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kilis sınırındaki Azez'de bombalı araç saldırısı; en az 60 kişi öldü

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında en az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Muhaliflerin kontrolündeki ilçenin merkezindeki yerel mahkemenin yakınlarında bomba yüklü araç infilak etti.

Saldırı bölgesinde büyük tahribat oluştuğunu belirtildi.  Bölgede bulunan Hastane yetkilileri  saldırıda en az 60 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla sivilin de yaralandığını kaydetti.

23 YARALI KİLİS'E GETİRİLDİ

Saldırıda yaralanan bazı Suriyeliler, yakınları tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi. Yaralılar, burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneye şu ana kadar getirilen yaralı sayısının 23 olduğu ve yaralılardan birinin kurtarılamadığı bildirildi.


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