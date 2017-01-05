Flaş! Akit, Erdoğan'ın kuzenini IŞİD'e yardımla suçladı

Akit IŞİD'i akladı!







Hükümete yakın Yeni Akit gazetesi, Reina katliamıyla ilgili kim olduğu belirsiz "istihbarat uzmanları"na dayandırdığı haberde, yaşanan saldırıyı MOSSAD'a bağladı.





39 insanın ölümünün "CIA-MOSSAD-FETÖ ORTAK YAPIMI" olduğu komplo teorisini ortaya atan gazete delil olarak ise ortaya hiç bir şey koymadı.













Gazete "MOSSAD" bağı ile ilgili "Klasik bir terör saldırısında teröristlerin 'geri dönmemek' üzere güdümlendiği; istihbarat birimlerinin operasyonlarında ise 'alan'ın özellikle "hayatta kalma' özerine modellendiği bilgisi, Reina tetikçisinin davranışlarıyla da bire bir örtüştü."





Yeni Akit'in katliamı Cemaat'e yıkmak için ortaya attığı tez ise tam bir hezeyandı. Katilin kimliği hala net olarak açıklanmamasına rağmen Kırgız olduğu iddiasını doğru kabul eden gazete, Hizmet Hareketi'nin o ülkede güçlü olduğuna vurgu yapıp bağ kurmaya çalıştı.





Yeni Akit'e göre katilin ABD yapımı flaş bombası kullanması da CIA bağlantısı için yeterliydi. Ancak zorlama yorumlarla açık bir manipülasyon yapan Yeni Akit IŞİD'li teröristin 39 insanı RUS YAPIMI KALEŞNİKOF'la katlettiğini ise görmezden geldi.





SADECE IŞİD'İ SUÇLAMADILAR





Yeni Akit haberinde katili birçok unsurla bağlantılı gösterirken, ana sayfada bir kelimeyle bile IŞİD'e değinmedi. Saldırı sonrası hükümet yetkilileri, katlimın IŞİD tarafından yapıldığını açıklamış, IŞİD de yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.





Ancak Yeni Akit, saldırıda IŞİD'in rolüne hiç değinmedi.





Haberin iç sayfadaki devamındaysa IŞİD'in adı sadece bir cümle de ve Türkiye'ye saldıran tüm örgütler içinde sayıldı.





İşte o haber:

















ERDOĞAN'IN KUZENİ TERÖRİSTE ZAMAN MI KAZANDIRDI





Yeni Akit gazetesi, saldırı sonrası "teröristin fotoğrafları" diye sızdırılan ve soradan yalan olduğu anlaşılan fotoğrafların da, "F...'nün hedef şaşırtması" olduğunu iddia etti ve teröriste bu yolla zaman kazandırıldığını öne sürdü.





Ancak Akit, söz konusu fotoğrafları ilk yayınlanan sitenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halasının oğlu Cengiz Er'e ait "Süper Haber" sitesi olduğunu unuttu.





Süper Haber sitesi, yanlış yayımladığı fotoğraflar için özür dileyip tekzip yayımlamıştı.













Erdoğan'ın kuzeninin sitesi özür yazısı yayınlamıştı.











