Reina saldırganı denilen kişi o tarihte Kırgızistan'da olduğunu ispatladı!

Yılbaşı gecesi İstanbul Reina'da 39 kişiyi uzun namlulu silahla tarayarak öldüren IŞİD militanının kimliği açıklandı. TRT World'ün iddiasına göre katil, 1988 doğumlu Kırgızistan vatandaşı Iakhe Mashrapov. TRT World, haberi paylaştığı tweetini sonradan sildi.



Dış basında ise bu haber ve pasaport görüntüsü yankılandı.





Iakhe Mashrapov'un karısının ifadesi







Kırgızistan’dan eşi ve 2 çocuğuyla 20 Kasım’da uçakla İstanbul’a geldi. Buradan karayolu ile önce Ankara’ya giden Mashrapov ve ailesi yine karayolunu kullanarak 22 Kasım’da Konya’ya geldi.

Konya’da emlakçı aracılığıyla aylık 1.100 TL kira ödeyerek stüdyo daire kiralayan şahıs, 3 aylık kira parasını peşin verdi. Mashrapov iş bulmak amacıyla Konya’ya geldiğini söylediği öğrenildi.





Gözaltına alınan eşinin, “Saldırıyı televizyondan öğrendim. Değil DAEŞ üyesi eşimin sempatizan bile olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi.





Dün akşam televizyon kanallarında saldırganın görüntüsünün yayınlanmasının ardından kiraladığı evin bölgesinde oturanların 155 Polis İmdat Hattını arayarak teröristi gördüklerini ihbar ettiği belirtildi.





KIRGIZ MAKAMLARI HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI





Kırgızistan Haber Ajansı AKIPress de gelişmeyi haber olarak servis etti. Fakat Kırgız makamlarının henüz pasaport görüntüsünün gerçek olup olmadığına dair bir açıklama yapmadığını ve resmi inceleme sürdüğünü ifade etti.





İŞLER KARIŞTI





Reina faili olduğu söylenen Kırgız açıklama yaptı, 'ben değilim' dedi.







Reina'daki katliamla ilgili fotoğrafları ve pasaportu basına sızdırılan Kırgızistan vatandaşı Mashrapov, bir açıklama yaparak o tarihte İstanbul'da olmadığını söyledi.





TRT World tarafından Reina katliamının şüphelisi olarak pasaportu yayımlanan Iakhe Mashrapov'dan açıklama geldi.



The Moscow Times'ın Turmush haber sitesinden aktardığına göre, pasaportun kendisine ait olduğunu doğrulayan Mashrapov, bununla birlikte katliamın olduğu gün İstanbul'da olmadığını söyledi.

Kırgızistan'ın Kara-Suu bölgesi yakınlarındaki Turatali pazarında tüccar olan Mashrapov, işi icabı sürekli Türkiye'ye seyahat ettiğini kaydetti.

28 Aralık'ta İstanbul'a uçtuğunu, ancak 30 Aralık'ta Kırgızistan'a geri döndüğünü belirten Mashrapov, saldırı olduğu gün Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te olduğunu savundu.

Mashrapov, 1 Ocak'ta yine İstanbul'a gitmiş, 3 Ocak'ta ise Kırgızistan'a geri dönmüş.





Turmush tarafından yayımlanan pasaport belgeleri ve üzerindeki damgalar, Mashrapov'un hikâyesini doğrular nitelikte.

1 Ocak'ta Türk yetkililer tarafından Bişkek uçağına bindirilmediğini ve "terör şüphelisine" benzediği gerekçesiyle sorgulandığını kaydeden Maşrapov, daha sonra ilgili şahısla alakasının olmadığının anlaşıldığını ve kendisinden özür dilendiğini belirtti.

Kara-Suu'ya döndüğünde Kırgız yetkililer tarafından da sorgulandığını kaydeden Mashrapov, burada da saldırı ile bağlantısı olmadığına ikna olunduğunu söyledi.

TRT World, bugün sabah saatlerinde Reina saldırganını Iakhe Mashrapov olarak duyurmuş, pasaportunu paylaşmış ancak daha sonra haberi ve tweeti silmişti.







































