Milletvekillerine biber gazı ve gözaltı





Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri bugün Van il binasından Maraş Caddesi’ne yürüyüş düzenlemek istedi.





Kayyım protestoları devam ederken, polis demokratik eylemlere cop ve biber gazı ile müdahale ediyor.





MİLLETVEKİLLERİNE BİBER GAZI!





Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, sloganlarla yürüyüşe geçen gruba polis orantısız güç kullandı. Polis, HDP’li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu gruptaki göstericileri darp etti.





Milletvekillerine yakın mesafede biber gazı sıkan polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Çevik Kuvvet, HDP milletvekillerini plastik kalkanlarla çembere aldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin üç büyükşehir belediyesine keyfi bir kararla kayyım atamasına yönelik protestolar sürüyor.