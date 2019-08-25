AKP'li yöneticilere kayyımlardan gelen 'hediyeler'in belgesi ortaya çıktı

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine valililerin kayyım atanmasının ardından, kararın seçimden bir gün sonra alındığı ortaya çıkması, kayyımların adı rüşvet skandallarına karışmış isimleri göreve getirmesi ve HDP'nin, hükümetin kayyımlardan yüksek bedellerle 'hediye' aldığının gündeme getirmesi tartışmaya başka bir boyut kazandırdı. Artı Gerçek alınan hediyelerin bedellerinin ve isimlerin yer aldığı belgeye ulaştı.







İçişleri Bakanlığı'nın henüz seçimlerin üzerinden 24 saat geçmeden muhalif belediye başkanlıklarına kayyım atanmasına ilişkin 'olur' yazısı hazırladığı belgeleriyle ortaya çıkmıştı.





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, 'Seçimden sonraki soruşturmalarla böyle bir karar alındı' demişti. Ama bakanlığın 'olur' yazısıyla kayyım hazırlığına seçimden hemen sonra başlandığı ortaya çıktı.





HDP de kayyımlara ilişkin yaptığı açıklamada, Eş Genel Başkan Sezai Temelli'nin kayyımladan hediye alındığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sorduklarını ancak yanıt alamadıklarını belirterek, yaptıkları açıklamada "Bir kez daha soruyoruz: Kayyımlardan yüz binlerce liralık hediye aldınız mı, almadınız mı? Almadıysanız Cumhurbaşkanı’na, bakanlara verilen yüzbinlerce liralık hediye faturaları ne? Sizden cevap bekliyoruz. Aldıysanız rüşvetçisiniz. Almadıysanız kayyımlarınız büyük bir yolsuzluk çukurunda" demişti.





'Sizden cevap bekliyoruz. Aldıysanız rüşvetçisiniz. Almadıysanız kayyımlarınız büyük bir yolsuzluk çukurunda.'









Yine Artı TV’ye konuşan Türk, kayyım döneminde İçişleri Bakanı'na belediye üzerinden her biri binlerce liralık iki kere hediye verildiğini açıklamıştı. Erdoğan'a da hediye verildiğini ifade eden ve görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, “Bende faturası var. 136 bin 944 liralık" demişti.





Mardin’de HDP’li seçilmişler yürüyüş düzenledi. Ahmet Türk, kayyımların yolsuzluklarını bir bir ortaya çıkardıkları için hedef haline getirildiklerini belirtti.





ERDOĞAN, SOYLU, ESKİ BAKANLAR: BİNLERCE LİRALIK 'HEDİYE' ALMIŞLAR





Artı Gerçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski bakanlar İsmet Yılmaz, Fikri Işık, Veysel Eroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı yolsuzluk iddiasıyla suçlayan AKP'nin adayı Mehmet Özhaseki ve çok sayıda ismin alınan 'hediyelerin' bedellerinin olduğu belgeye ulaştı.





Belgede Erdoğan'ın 136 bin 946 liralık 'hediye' ve yüksek meblağlarda mal ve hizmet aldığı görüldüğü listede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da var. Soylu'nun 10 ay arayla biri 39 bin 883 liralık, diğeri de 24 bin değerinde 'hediye'ler aldığı belgede kayıt altına alındı.

Listede eski bakan ve diğer isimlere de hediyelik gümüş eşya alındığı belgelendi.

















NE OLMUŞTU: MARDİN KAYYIMININ HARCAMALARI





Belgede adı geçen "Fırat Silver" Mardin'de faaliyette olan bir gümüş firması.

Mardin’de belediye başkanlığı ikinci kez elinden alınan seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün görevden alınmış, yerine bir kez daha Mardin Valisi Mustafa Yaman atanmıştı. Ahmet Türk, Yaman’ın kasada 93 milyon TL ile aldığı belediyeyi 620 milyon TL borçla teslim ettiğini söylemişti. Mardin Valisi ve kayyımı Yaman'ın önceki kayyımlık döneminde yaptığı harcamalar tartışma konusu olmuş, tek bir firmadan 600 bin liralık gümüş ve hediye alındığı ortaya çıkmıştı.





NE OLMUŞTU: KAYYIM RÜŞVETÇİLİKLE ANILAN İSMİ GÖREVLENDİRDİ





Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, göreve gelir gelmez 12 daire başkanını görevden almış, yerine yeni isimler atamıştı. 12 daire başkanının yanı sıra eski Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan'ı Van Su ve Kanalizasyon İşleri (VASKİ) Genel Müdürü görevine getirmişti. VASKİ Genel Müdürü olarak atanan Ülker Cem Kaplan’ın ismi, önceki kayyım yönetimi döneminde rüşvet ile gündeme gelmişti.