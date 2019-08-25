HDP'ye kritik ziyaret...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine keyfi kararla kayyım tayin etmesini "sandığa darbe" diye nitelendiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) şimdi de Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) destek ziyaretinde bulundu.





DÖRT KİŞİLİK CHP HEYETİ MARDİN'DE





CHP İstanbul Milletvekili ve parti meclisi üyesi Dr. Ali Şeker, parti meclisi üyesi İlhan Cihaner, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş ve CHP üyesi Mahmut Duyan ile birlikte Mardin'in seçilmiş Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret etti.







Yapılan görüşmede ilk sözü Ahmet Türk aldı. "İnanıyorum ki demokrasinin güçlü hale gelmesi için hepimiz payımıza düşenin ne olduğunun bilincindeyiz." diyen Türk, "Bugün CHP heyetinin buraya gelmesi bizim için çok değerlidir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





CHP parti meclisi üyesi İlhan Cihaner (solda) ile CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker (sağdan 1'inci), AKP'nin keyfi kararla azlettiği Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e (ortada) destek ziyaretinde bulundu.





"KAYYIM ATAMALARI SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ GASPIDIR"





CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, "Bizim için seçimle gelenler seçimle gitmedikçe Mardin'in belediye başkanı Sayın Ahmet Türk'tür. Başka biri belediye binasını kullandığından dolayı, ziyaretimizi burada gerçekleştiriyoruz. Kayyım atamaları, seçme ve seçilme hakkının gaspıdır." dedi.





"Bugün Mardin'de, yarın Diyarbakır'da dayanışmak için olacağız." diyen Şeker, "Kürt sorununu barış içerisinde çözmemiz gerekiyor. Bütün partilerin katılımıyla Kürt sorunu çözülsün ve Türkiye'ye birinci sınıf demokrasi yakışır." değerlendirmesinde bulundu.





"SANDIĞIN GASPI KARŞISINDA DİRENMEK HERKESİN BORCUDUR"





Yargının sipariş davalarla belediye başkanlarına karşı sopa olarak kullanıldığını belirten Şeker, "Asılsız suçlarla, tebligat bile yapılmadan başkanlar görevden alınmakta. Usulen dava açarak belediye başkanlarını görevden alamazlar." dedi.





CİHANER: KAYYIM ATAMALARI YOLSUZLUKLARIN ORTAYA ÇIKMASI KORKUSUNUN GÖSTERGESİ





Artıgerçek'in haberine göre CHP parti meclisi üyesi İlhan Cihaner, "Biz bugün buraya demokrasiye ve seçme seçilme hakkına sahip çıkmak için geldik. Hemen 31 Mart (Mahalli İdareler Genel Seçimi) sonrasında ortaya çıkan yolsuzluklar ortaya dökülmesin diye bu kayyımlar atanmıştır. Kürt sorunu da ikinci bir sebeptir." diye konuştu.





"MUHALEFETİN İTTİFAKINA KARŞI MÜDAHALE"





Cihaner şunları söyledi: "Kayyım atamaları muhalefetin ittifakına karşı bir müdahaledir. Kayyım atamalarına herkesin karşı çıkması gerekmektedir. Uygulanan şiddetin mahkum edilmesi gerekiyor. Aksi taktirde Ortadoğuda gördüğümüz karışıklıklara doğru gideriz. Bu pervasız saldırıya karşı dayanışmayı göstermek için buradayız.





Ali Şeker, CHP heyetinin ziyaretini şahsi Twitter hesabı üzerinden naklen yayınladı.