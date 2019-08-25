Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat, kripto para birimlerinin para saklama ve transfer işlemleriyle geleneksel bankacılık sisteminin yerini alacağına dikkati çekti.







DHA’nın sorularını cevaplandıran Polat, Facebook’un kripto para projesi Libra’nın piyasaya sürülmesinin Whatsapp üzerinden para transferi gibi çeşitli hizmetler sunabileceğine işaret ederek, böylece kripto para birimlerinin, gelecekte alışverişi şekillendireceğini vurguladı.





LİBRA DOLAR YA DA ALTINA SABİTLENECEK





Polat, Facebook’un, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin’den farklı olarak Libra’nın değerini “dolar, altın, ABD tahvilleri” gibi değerlere sabitleyeceğini kaydetti.





Facebook’un Libra ile bankacılık sisteminin büyük bir işlevini üzerine almasını beklediğini belirten Polat, konuyla ilgili şu yorumu yaptı: “Facebook’un Libra’sının Bitcoin’e göre bir farkı var. Bitcoin bugüne kadar 10 yıllık süreçte sıfırdan başlayıp 19 bin dolara kadar çıkan performansı sebebiyle insanların genelde harcamaktan kaçındığı bir değiş tokuş, ödeme aracındansa adeta bir dijital altın gibi değer saklama ve değer biriktirme, her zaman her yere transfer edilebilen, geleneksel finans ve bankacılık sistemimin tamamen dışında, insanların birikimlerini tutabildikleri kripto güvenlikli bir sistemdi."





Sosyal medya platformu Facebook'un kripto parası libra bankacılıkta bütün ezberleri bozacak.

2,7 MİLYAR POTANSİYEL MÜŞTERİ





Facebook'un Whatsapp, Instagram ve Messenger’da 2,7 milyar kişilik devasa bir sosyal medya platformu üzerinde Libra'yı kullanıma sunacağını kaydeden Polat, “Örneğin çocuğunuz yurt dışında okuyor veya ağabeyiniz size Almanya’dan para gönderecek, bunların hepsi anında herhangi bir bankacılık sistemi ücretine tabi olmadan Libra para birimi üzerinden yapılacak." dedi.





Libra ile birlikte sosyal medyanın kripto pazar yerine dönüşeceğini dile getiren Polat, "Facebook bunları sınır ötesi yapmaya başladığı andan itibaren Libra cüzdanlarıyla birlikte para saklama ve transfer işlemlerini de başlattığı zaman bundan en çok zarar görecek olan bankacılık sistemi olacak." dedi.





DEVLETİN PARA BİRİ ZAYIFLAYACAK





Polat, “Bunun ötesinde sınır ötesi ilişkilere baktığınız zaman artık dolardan liraya veya euroya herhangi bir dönüşüm olmadan 2,7 milyar insanın alışverişlerini Libra ile yapmaya başladığı bir düzende, devletin para birimleri zayıflamaya başlayacak." diye konuştu.



