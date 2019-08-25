Samanyolu Haber /Teknoloji / Bütün ezberleri bozacak! /25 Ağustos 2019 18:21

Bütün ezberleri bozacak!

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook'un kripto para birimi libra bankacılıktan yerel para birimlerine kadar pek çok kavramın değişmesine yol açacak.

SHABER3.COM

Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat, kripto para birimlerinin para saklama ve transfer işlemleriyle geleneksel bankacılık sisteminin yerini alacağına dikkati çekti.

DHA’nın sorularını cevaplandıran Polat, Facebook’un kripto para projesi Libra’nın piyasaya sürülmesinin Whatsapp üzerinden para transferi gibi çeşitli hizmetler sunabileceğine işaret ederek, böylece kripto para birimlerinin, gelecekte alışverişi şekillendireceğini vurguladı.

LİBRA DOLAR YA DA ALTINA SABİTLENECEK

Polat, Facebook’un, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin’den farklı olarak Libra’nın değerini “dolar, altın, ABD tahvilleri” gibi değerlere sabitleyeceğini kaydetti.

Facebook’un Libra ile bankacılık sisteminin büyük bir işlevini üzerine almasını beklediğini belirten Polat, konuyla ilgili şu yorumu yaptı: “Facebook’un Libra’sının Bitcoin’e göre bir farkı var. Bitcoin bugüne kadar 10 yıllık süreçte sıfırdan başlayıp 19 bin dolara kadar çıkan performansı sebebiyle insanların genelde harcamaktan kaçındığı bir değiş tokuş, ödeme aracındansa adeta bir dijital altın gibi değer saklama ve değer biriktirme, her zaman her yere transfer edilebilen, geleneksel finans ve bankacılık sistemimin tamamen dışında, insanların birikimlerini tutabildikleri kripto güvenlikli bir sistemdi."

Sosyal medya platformu Facebook'un kripto parası libra bankacılıkta bütün ezberleri bozacak.
 
2,7 MİLYAR POTANSİYEL MÜŞTERİ

Facebook'un Whatsapp, Instagram ve Messenger’da 2,7 milyar kişilik devasa bir sosyal medya platformu üzerinde Libra'yı kullanıma sunacağını kaydeden Polat, “Örneğin çocuğunuz yurt dışında okuyor veya ağabeyiniz size Almanya’dan para gönderecek, bunların hepsi anında herhangi bir bankacılık sistemi ücretine tabi olmadan Libra para birimi üzerinden yapılacak." dedi.

Libra ile birlikte sosyal medyanın kripto pazar yerine dönüşeceğini dile getiren Polat, "Facebook bunları sınır ötesi yapmaya başladığı andan itibaren Libra cüzdanlarıyla birlikte para saklama ve transfer işlemlerini de başlattığı zaman bundan en çok zarar görecek olan bankacılık sistemi olacak." dedi.

DEVLETİN PARA BİRİ ZAYIFLAYACAK

Polat, “Bunun ötesinde sınır ötesi ilişkilere baktığınız zaman artık dolardan liraya veya euroya herhangi bir dönüşüm olmadan 2,7 milyar insanın alışverişlerini Libra ile yapmaya başladığı bir düzende, devletin para birimleri zayıflamaya başlayacak." diye konuştu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bütün ezberleri bozacak! Sonraki Haber >>

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:34:14