İstanbul ve Ankara'ya da mı kayyım atanacak?

İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 9'uncu gözlem noktasının kaldırılmasının söz konusu olmadığını ileri süren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacağını kaydetti.





Kalın, Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile de telefon görüşmesi planlandığını söyledi.





KAYYIM GASPINI BÖYLE SAVUNDU





Kalın, Saray'da yapılan kabine toplantısından sonra basın toplantısı düzenledi. Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) mensup adayların kazandığı Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyım atanmasıyla ilgili, “Seçilmiş olmaz kimseyi masum kılmaz.” ifadelerini kullandı.





Kalın, İstanbul ve Ankara için böyle bir gündemlerinin olmadığını söyledi.





Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:







ABD İLE 'GÜVENLİ BÖLGE' MUTABAKATI





"ABD ile güvenli bölge konusunda mutabakata varıldı. Ana çerçevede mutabık kaldık. İlgili birimlerimizin görüşmeleri devam ediyor. Münbiç yol haritasında yaşanan gecikmeleri kabul etmemiz mümkün değil.





ENFLASYON





Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngörüyoruz. Bunun istihdama da olumlu yansımaları olacaktır.





İDLİB'DEKİ GÖZLEM NOKTALARI





İdlib konusu kritik bir hassasiyet arzediyor. 9'uncu gözlem noktamızın intikal yoluna yapılan saldırı, hayatını kaybeden Suriyeliler ve sivillerle ilgili olarak tepkilerimizi Rusya'ya ilettik.





Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Putin'in telefon görüşmesi olacak. Orada 12 gözlem kulesinin bulunduğu noktalarda mutabık kalınmış idi. Bu mutabakata bağlı kalınmasını bekliyoruz.





ORMAN YANGINLARI





Yangında hasar gören arazilerin imara açılması anayasaya aykırıdır. Yangın olduktan sonra bile tabii ki temennimiz ve duamız olmaması ama olması halinde bile buralar tekrar orman arazisi olarak tabiata mutlaka kazandırılacaktır.





BAHÇELİ-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ







Sayın Devlet Bahçeli'nin sayın Cumhurbaşkanımızla bir telefon görüşmesi olmadı, inşallah 26 Ağustos'ta Malazgirt'te bir arada olacaklar. Belki orada bu konuyu ele alma gündemleri olur.





ABD İLE ORTAK HAREKÂT MERKEZİ





Önümüzdeki haftalar içerisinde somut uygulamaları göreceğiz. Suriye tarafında ortak devriyeler çok yakında başlayacak. Derinlik ve kapsamla ilgili olarak ise; müzakereler hâlâ devam etmekle birlikte bizim zihnimizdeki çerçeve son derece net, 20 mil, yaklaşık 30-32 kilometrelik bir alan.





RUSYA-İRAN-TÜRKİYE ZİRVESİ







Önümüzdeki günlerde Rusya ve İran ile birlikte bir üçlü zirve gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine dair konuşma fırsatı bulacağız.





İDLİB'DE 9'UNCU GÖZLEM NOKTASININ KAYDIRILMASI





9'uncu gözlem noktasının kapatılması veya kaydırılması söz konusu değil. Oranın güvenliğini artırmak için tahkimatlarımız devam ediyor. Biz bunu Rusya ve diğer aktörlerle koordine etmeye devam ediyoruz."







(BBC Türkçe)



