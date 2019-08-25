Samanyolu Haber /Ekonomi / Motorine bir haftada 28 kuruş zam! /25 Ağustos 2019 17:04

Motorine bir haftada 28 kuruş zam!

Doların yeniden yükselişe geçmesi akaryakıtta zam sağanağına sebep oldu. Bir hafta arayla motorin, benzin ve otogaza yine zam yapılıyor. Ankara'da salı gününden itibaren ortalama litre fiyatı benzinde 6,67 TL'den 6,83 TL'ye, motorinde 6,25 TL'den 6,36 TL'ye yükselecek.

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27 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere litre bazında benzine 16 kuruş, motorine 11 kuruş zam yapılmasına karar verildi. 

Ankara'da ortalama litre fiyatı benzinde 6,67 TL'den 6,83 TL'ye, motorinde 6,25 TL'den 6,36 TL'ye yükselecek. 

OTOGAZ ZAMMI İÇİN RAKAM BELİRSİZ

Yine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaza da 7,5 kuruş zam yapılmasının planlandığı, ancak henüz rakamın kesinleşmediği bildirildi.

20 Ağustos'ta litre bazında benzine 6 kuruş, motorine 17 kuruş zam gelmişti. Böylece bir haftada litre bazında benzine 22 kuruş, motorine 28 kuruş zam yapılmış olacak.

Cumhuriyet'in haberine göre iki günde dünyada motorin fiyatlarındaki düşüş sebebiyle zam miktarı 18 kuruştan 11 kuruşa çekilirken, benzinde rakam değişmedi. 

DOLAR ARTINCA ZAMLAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Amerikan Doları, 9 Ağustos'ta 5,44 TL seviyesine kadar gerilerken önceki gün 5,79 TL'ye kadar yükselmesi, akaryakıt fiyatlarındaki artışın temel sebebi olarak gösterildi. 

Akaryakıt sektörü, petrol fiyatları ve kura bağlı olarak dalgalanan fiyatlardaki değişikliklerinin hemen devreye girmesini istiyor, ancak Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti bir süredir fiyat değişimlerini resmi bir düzenleme olmamasına rağmen salı günleri devreye girmesine müsaade ediyor.
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