AKP'de ortalık karıştı

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP), Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kuracağı partilere kaymaların önlenmesi amacıyla öne çekilen kongrenin hazırlıklarısürüyor.





7 Ekim'de belde kongreleri ile başlayacak ve 13 aylık bir süre içinde tamamlanması beklenen 7'nci Olağan Kongre'de parti yönetiminin en az yüzde 50 oranında yenilenmesi hedefleniyor.







ERDOĞAN’A 'YENİ PARTİYE GEÇERİZ' MESAJI





Yeniçağ'ın haberine göre, partili kaynaklar kabinede yaşanabilecek değişikliklerin kongre süreci tamamlanmadan gerçekleşebileceğini ifade etti.





7’inci olağan kongre ile birlikte partinin üst düzey yönetim organları olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) kalması beklenen isimlerin AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’a yeni partiye geçme mesajı gönderdikleri belirtiliyor.





Partinin en üst organları olan ve 50 kişiden oluşan MKYK ve MYK’de yapılacak değişikliklerin AKP açısından kritik olduğunu vurgulayan kaynaklar, bu organlarda yapılacak değişikliklerin yeni partiye olan geçişleri en az seviyeye indirme ihtimalinin yanında, AKP’den kopuşların hızlanmasına da yol açabileceğini kaydetti.





'ERDOĞAN VAATLERLE İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK'





Kongrede parti yönetimindeki değişimin bu açıdan hassas olduğu gözlemlenirken, halen MKYK ve MYK’da bulunan ve parti yönetiminden uzak bırakılmaları durumunda kurulacak yeni partilere geçme sinyali veren isimlerin daha çok eski milletvekili ve eski bakanlardan oluştuğu bildirildi.





Erdoğan’ın ise, parti yönetiminin dışında kalması nedeniyle yeni partiye geçebileceği ve teşkilatlardan da önemli oranda partiliyi yanında götürebileceği tahmin edilen bazı isimleri, kabinede ve kamu kurumlarında üst düzey görev verme vaadiyle ikna etmeye çalışacağı belirtildi.