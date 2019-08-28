Samanyolu Haber /Gündem / Eski defterler açılıyor: Dolmabahçe'de oturma düzenini Erdoğan belirledi /28 Ağustos 2019 09:21

Eski defterler açılıyor: Dolmabahçe'de oturma düzenini Erdoğan belirledi

Yeni parti kuracağı konuşulan eski başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın isimler, Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe Mutabakatı’nda oturma yerlerini A4 kâğıda çizdiğini iddia etti.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyep Erdoğan, “Ben oradaki toplantıyı doğru bulmuyorum.” diyerek sonradan toplantıya tepki göstermişti.  

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da konuyla ilgili olarak, “Dolmabahçe’de açıklama şekli bile hangi koltuklarda kimin oturacağı bilgisi Cumhurbaşkanı’na verildi.” demişti.

DAVUTOĞLU VE BABACAN'A TEHDİT İMASI

Davutoğlu’nun, “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz.” sözleriyle başlayan tartışma, Erdoğan’ın Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na mesaj olarak yorumlanan “Hafıza kayıtlarımızın içerisinde olanları da vakti geldiğinde paylaşacağız. Bu hafıza kaydının içerisinde çok şeyler var.” çıkışıyla yeni bir boyut kazandı.

“BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VERİLDİ”

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, Davutoğlu’na yakın isimler, Erdoğan’ın “hafızadaki kayıtlar” çıkışını “Havuçla kandıramadığını sopayla korkutmak istiyor.” diye yorumladı. 

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket edebilecek isimlerin geçişini engellemek için, belediyelerin şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri verildiğini ileri sürüyor.

Davutoğlu’na yakın siyasetçiler, “Açıklanacaksa herkesin elinde bir şeyler vardır.” diyerek Dolmabahçe Mutabakatı’yla ilgili tartışmaları hatırlattı. 

Aynı siyasetçiler, “Dolmabahçe’de kimin nerede oturacağını bizzat beyaz bir A4 kâğıdına Cumhurbaşkanı Erdoğan çizdi.” iddiasını gündeme getirdi.
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