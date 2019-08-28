[FLAŞ] Memura enflasyonun yarısı kadar zam!

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi'ni sonuçlandırmak için toplantılar düzenlemişti. Memur maaş zammı belli oldu.





Memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'de yüzde 4 4, 2021'de yüzde 3 3, zam yapıldı. Bu oran sendikaların talep ettiği zammın yarısına tekabül ediyor. Devletin resmi verilerine göre ise enflasyon yüzde 17.







MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?





Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırdı.





Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay'da toplanan kurulun kararını değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu söylemişti.





Tarafların yasal olarak belirlenen müzakere süresinin son gününde de anlaşamaması üzerine, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci başlamıştı.



