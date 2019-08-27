Babacan'ın ekibi konuştu

Parti kurma çalışmasını sürdüren Ali Babacan ve ekibi, diğer parti çalışmasında bulunan Ahmet Davutoğlu kadar kendini görünür kılmıyor.





Davutoğlu’nun, genel başkanlığı döneminde vilayetlerde oluşturduğu, görevden düşürüldükten sonra da açıkta kalmış bir kenarda bekleyen teşkilat kadrosunun bulunmasının avantajı var.







Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Babacan için bunu söylemenin şu safhada çok da kolay gözükmediğini ifade ediyor.





ÇÖZÜM ÖNEREN SİYASİ YAPILANMA





Babacan ekibinin, hem partileşme süreçlerine destek verecek hem de parti manifestosunun yazımına katkı sağlayacak yol arkadaşlarının teşekkülünde iki ilkeye dikkat ettiğini belirten Sarıkaya, "Muhalif hareket gibi görünmek yerine, çözüm üreten ve öneren siyasi yapılanmaya çalışılıyor." diyor.





Sarıkaya'nun aktardığına göre, ekibin içinde yer alan etkin bir isim, “Erdoğan’ı yıkma hareketi” gibi görünmekten rahatsızlık duyduklarını söylüyor.





Aynı isim ekliyor: “Hedefimiz Recep Tayyip Erdoğan dahil, hiçbir siyasi partinin liderini devirmek veya siyasal ömrünü uzatmak değil. İlkeler çevresinde hizmet odaklı bir araya gelmiş kadrolarla iktidar olmak düsturuyla hareket…”