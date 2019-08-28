Samanyolu Haber /Dünya / Bunu alırsanız limuzin hediye! /28 Ağustos 2019 14:48

Bunu alırsanız limuzin hediye!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin İdlib şehrinde Türk Silahlı Kuvvetleri gözlem noktalarına dönük saldırıların durdurulması için gittiği Rusya'da bol bol araba, uçak ve helikopter baktı. Putin, Erdoğan'a, "8 milyon dolarlık helikopteri alırsanız lüks limuzini hediye ederim." dedi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günü birlik Rusya ziyaretine "dondurma ve limuzin pazarlığı" damga vurdu. 

Dün Rusya'nın başşehiri Moskova'da MAKS-2019 Havacılık Fuarı'nı birlikte gezen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Erdoğan helikopter pazarlığına tutuştu. 

HELİKOPTERİN YANINDA AURUS BEDAVA!

Rus medyasında yer alan habere göre Erdoğan, Putin'e "Aurus" marka limuzinin (18 milyon ruble/yaklaşık 1,6 milyon Türk Lirası) yanısıra helikopterin fiyatını sordu. 

Putin, fuarda sergilenen ve geniş bir oturma alanına sahip 8 milyon dolar (46,4 milyon TL) değerindeki helikopteri satın alması halinde lüks limuzini Erdoğan’a hediye edeceğini söyledi. 

Bunun üzerine Erdoğan "Tamam." dedi. 

Bu esnada gülüşmeler yaşanırken, Erdoğan’ın “Okey”, Rus heyetinden birinin ya da tercümanın Rusça olarak “Tamam, anlaştık.” dediği duyuldu.

LÜKS LİMUZİN HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ ALDI

Kremlin muhabiri Dmitri Smirnov, Telegram’dan yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ın "Aurus" model limuzininin fiyatını da sorduğunu kaydetti. 

Erdoğan, Putin’in verdiği bilgilerin akabinde, “Düşüneceğim.” cevabını verdi.

Alman Porsche'nin teknik desteği ile Rusya'da imal edilen Aurus marka limuzinin başlangıç fiyatı 1,6 milyon TL.

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Rus lider Putin, Moskova'da ağırladığı Erdoğan'a dondurma ısmarladı.
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