İmamoğlu'ndan iki daireye yeni atama

Evli ve bir çocuğu olan Hülya Muratlı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 1990 yılı mezunu. 2003 yılında Ankara Üniversitesi’nden Avrupa Birliği Uzmanı ve 2011 yılında TODAİE’den Kamu Yöneticisi sertifikaları bulunuyor. Hülya Muratlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda başmüfettişlik, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığı ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.







Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’na atanan Mahir Polat ise 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun. 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde görev başladı, 2009 yılından itibaren vakıf uzmanı olarak devam etti. Polat, 2014 – 2016 arasında Akaretler Atatürk Müzesi ve 2016 – 2019 Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürü olarak görev yaptı. Polat, Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, Europa Nostra Türkiye, Vakıf Uzmanları Derneği üyesi



