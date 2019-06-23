Samanyolu Haber /Dünya / O iddia için ne dedi? /23 Haziran 2019 10:28

O iddia için ne dedi?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Pompeo, İran ile devam eden gerilimde Başkan Donald Trump'ın Umman üzerinden Tahran yönetimine haber yolladığı iddialarına açıklık getirdi. Pompeo , "Başkan Donald Trump, Umman aracılığıyla İran'a herhangi bir mesaj yollamadı. Pozisyonumuzu oldukça net bir şekilde belirttik ve zamanı geldiğinde harekete geçeceğiz." dedi.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın "Umman aracılığıyla İran'a mesaj göndererek Tahran ile görüşmek istediği" minvalindeki haberleri yalanladı.

Reuters haber ajansının ismini açıklamadığı İranlı yetkililere dayandırdığı habere atıfta bulunan Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump, Umman aracılığıyla İran'a herhangi bir mesaj yollamadı. Pozisyonumuzu oldukça net bir şekilde belirttik ve zamanı geldiğinde harekete geçeceğiz." ifadesini kullandı.

İRAN, ABD'YE AİT İHA'YI VURMUŞTU

ABD'nin Irak'taki Balad Hava Üssü'ndeki askerlerini tahliye ettiği haberlerinin de doğru olmadığı kaydedildi.

Pompeo, ABD'nin Orta Doğu'da istikrar ve barıştan yana olduğunu fakat İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) uluslararası kara sularında vurduğuna dair hiç bir şüphelerinin olmadığını vurguladı. 

Pompeo, "İran’ın pervasız saldırılarına cevap olarak aldığımız kararlar, dünya genelindeki Amerikan vatandaşlarını ve çıkarlarını korumak içindir." açıklamasında bulundu.

"TRUMP UMMAN'I ARACI YAPTI" İDDİASI

Reuters haber ajansı, perşembe günü ismini açıklamadığı İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Umman aracılığıyla İran'a mesaj gönderdiğini iddia etmişti.

Habere göre İranlı yetkililer, Trump'ın mesajında İran'la savaşın yakın olduğunu ancak kendisinin savaş istemediğini ve Tahran'la görüşmek istediğini aktarmıştı.

Trump'ın İran'a görüşme talebine cevap vermek için kısa bir süre tanıdığını belirten yetkililer, buna karşılık, Umman üzerinden Trump'a verdikleri cevapta, İran'a karşı saldırının bölgesel ve uluslararası sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunduklarını ifade etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber O iddia için ne dedi? Sonraki Haber >>

Başkanlık sistemi bizi bitiriyor, daha da bitirecek

Başkanlık sistemi bizi bitiriyor, daha da bitirecek

'180 Derece Dönüşlü-Nereden Nereye'

'180 Derece Dönüşlü-Nereden Nereye'

AKP'li rektör İstiklal Marşı'nı yasakladı

AKP'li rektör İstiklal Marşı'nı yasakladı

Erdoğan'dan spikere: Bana bunu niye sorduğunu anlamadım

Erdoğan'dan spikere: Bana bunu niye sorduğunu anlamadım

Bir Nefes!

Bir Nefes!

Erdoğan şimdi de Öcalan'ın sözcülüğüne soyundu

Erdoğan şimdi de Öcalan'ın sözcülüğüne soyundu

Yıldırım 'gazeteciler'in verdiği soruya çalışmamış

Yıldırım 'gazeteciler'in verdiği soruya çalışmamış

Arazi aracı tepeden yuvarlandı

Arazi aracı tepeden yuvarlandı

Cüneyt Arkın'dan ilginç video: Ey Amerika sen bizi ne sandın lan!

Cüneyt Arkın'dan ilginç video: Ey Amerika sen bizi ne sandın lan!

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:08:27