O iddia için ne dedi?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın "Umman aracılığıyla İran'a mesaj göndererek Tahran ile görüşmek istediği" minvalindeki haberleri yalanladı.





Reuters haber ajansının ismini açıklamadığı İranlı yetkililere dayandırdığı habere atıfta bulunan Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump, Umman aracılığıyla İran'a herhangi bir mesaj yollamadı. Pozisyonumuzu oldukça net bir şekilde belirttik ve zamanı geldiğinde harekete geçeceğiz." ifadesini kullandı.





İRAN, ABD'YE AİT İHA'YI VURMUŞTU





ABD'nin Irak'taki Balad Hava Üssü'ndeki askerlerini tahliye ettiği haberlerinin de doğru olmadığı kaydedildi.





Pompeo, ABD'nin Orta Doğu'da istikrar ve barıştan yana olduğunu fakat İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) uluslararası kara sularında vurduğuna dair hiç bir şüphelerinin olmadığını vurguladı.





Pompeo, "İran’ın pervasız saldırılarına cevap olarak aldığımız kararlar, dünya genelindeki Amerikan vatandaşlarını ve çıkarlarını korumak içindir." açıklamasında bulundu.





"TRUMP UMMAN'I ARACI YAPTI" İDDİASI





Reuters haber ajansı, perşembe günü ismini açıklamadığı İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Umman aracılığıyla İran'a mesaj gönderdiğini iddia etmişti.





Habere göre İranlı yetkililer, Trump'ın mesajında İran'la savaşın yakın olduğunu ancak kendisinin savaş istemediğini ve Tahran'la görüşmek istediğini aktarmıştı.





Trump'ın İran'a görüşme talebine cevap vermek için kısa bir süre tanıdığını belirten yetkililer, buna karşılık, Umman üzerinden Trump'a verdikleri cevapta, İran'a karşı saldırının bölgesel ve uluslararası sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunduklarını ifade etmişti.