Samanyolu Haber /Dünya / İran, "ABD casusu" iddiası ile bir kişiyi idam etti /23 Haziran 2019 09:55

İran, "ABD casusu" iddiası ile bir kişiyi idam etti

İran'da eski savunma bakanlığı çalışanı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için casusluk yaptığı iddiasıyla idam edildi.

SHABER3.COM

İran Savunma Bakanlığında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için casusluk faaliyeti yürütmekle suçlanan bir kişi idam edildi. İdam edilen kişinin eşine de 15 yıl hapis cezası verildi. 

İran Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler birimi yaptığı açıklamada daha önce Savunma Bakanlığının Hava ve Uzay araştırmaları biriminde görev yapan Celal Hacizerar adlı kişinin ABD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildiğini duyurdu. 

HACİZERAR'IN EŞİ DE 15 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

ABD adına casusluk faaliyetleri sebebiyle idam edilen Hacizerar’ın eşi ise, casusluk faaliyetlerine ortak olma suçunda 15 yıl hapse mahkum edildi.

İran emniyet birimleri tarafından uzun süre takip altında olan Hacizerar’ın evinde casusluk yaptığını delillendiren doküman ve belgeler bulunurken, CIA’den karşılığında para aldığı iddia edildi.

İran Savunma Bakanlığının Hava ve Uzay Araştırmaları Birimi füze programı ve üretimi faaliyetlerini yürütmekte. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran, "ABD casusu" iddiası ile bir kişiyi idam etti Sonraki Haber >>

Başkanlık sistemi bizi bitiriyor, daha da bitirecek

Başkanlık sistemi bizi bitiriyor, daha da bitirecek

'180 Derece Dönüşlü-Nereden Nereye'

'180 Derece Dönüşlü-Nereden Nereye'

AKP'li rektör İstiklal Marşı'nı yasakladı

AKP'li rektör İstiklal Marşı'nı yasakladı

Erdoğan'dan spikere: Bana bunu niye sorduğunu anlamadım

Erdoğan'dan spikere: Bana bunu niye sorduğunu anlamadım

Bir Nefes!

Bir Nefes!

Erdoğan şimdi de Öcalan'ın sözcülüğüne soyundu

Erdoğan şimdi de Öcalan'ın sözcülüğüne soyundu

Yıldırım 'gazeteciler'in verdiği soruya çalışmamış

Yıldırım 'gazeteciler'in verdiği soruya çalışmamış

Arazi aracı tepeden yuvarlandı

Arazi aracı tepeden yuvarlandı

Cüneyt Arkın'dan ilginç video: Ey Amerika sen bizi ne sandın lan!

Cüneyt Arkın'dan ilginç video: Ey Amerika sen bizi ne sandın lan!

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:08:37