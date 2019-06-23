İran Savunma Bakanlığında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için casusluk faaliyeti yürütmekle suçlanan bir kişi idam edildi. İdam edilen kişinin eşine de 15 yıl hapis cezası verildi.







İran Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler birimi yaptığı açıklamada daha önce Savunma Bakanlığının Hava ve Uzay araştırmaları biriminde görev yapan Celal Hacizerar adlı kişinin ABD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildiğini duyurdu.





HACİZERAR'IN EŞİ DE 15 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ





ABD adına casusluk faaliyetleri sebebiyle idam edilen Hacizerar’ın eşi ise, casusluk faaliyetlerine ortak olma suçunda 15 yıl hapse mahkum edildi.





İran emniyet birimleri tarafından uzun süre takip altında olan Hacizerar’ın evinde casusluk yaptığını delillendiren doküman ve belgeler bulunurken, CIA’den karşılığında para aldığı iddia edildi.





İran Savunma Bakanlığının Hava ve Uzay Araştırmaları Birimi füze programı ve üretimi faaliyetlerini yürütmekte.