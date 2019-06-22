Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: İhtimal hala masada...

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ülkesine ait bir insansız hava aracını düşürmesinin ardından yükselen tansiyonla ilgili " İran'a karşı askeri seçeneğin halen masada, İran'a ek yaptırımlar getireceğiz", derken, "İran'la her şeye yeniden başlamak önemli, İran'ı yeniden güçlü yapalım" açıklamasında bulundu.





Trump, ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton hakkında ise onun gerçekten de bir 'şahin' olduğunu, ancak İran konusunda herkesi dinlediğini, ayrıca kendisinin pek çok yüksek kalitede İranlı arkadaşının olduğunu söyledi.