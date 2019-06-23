Almanya'da neo-Nazi alarmı

Federal Almanya aşırı sağcıların işlediği son cinayetle sarsıldı.





2 Haziran'da evinin bahçesinde tek kurşunla öldürülen Kassel Valisi Walter Lübcke’nin katil zanlısı Stephan Ernst’in (45), 8 Türk esnafı da öldüren aşırı sağcı terör çetesi NSU (Nasyonalist Yeraltı Örgütü) ile bağlantısı ortaya çıktı.





MERKEL: NEO-HAZİLERE TABU OLMADAN KARŞI DURMALIYIZ





Alman hükümeti alarma geçti. Dün Protestan Kilisesi Kongresi’nde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, neo-Nazi’lere "herhangi bir tabu" olmadan karşı durulması gerektiğini söyledi.





Merkel bu sebeple devleti tüm kademelerde göreve çağırdıklarını, federal hükümetin bu konuyu çok ciddiye aldığını belirtti.





"ALMANYA'DA 12 BİN AŞIRI SAĞCI VAR"





Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kassel Valisi cinayetinin arkasından aşırı sağın çıkmasının şaşırtıcı olmadığını, bunun için yeterli uyarının önceden geldiğini belirterek NSU cinayetlerini örnek gösterdi.





Das Bild gazetesi için makale kaleme alan Maas, “Tüm bunlar hâlâ birçok kişi gözünü kapasa da şunu gösteriyor: Almanya’nın bir terör problemi var. Almanya’da 12 bin şiddet yanlısı aşırı sağcı var. Bunların 450’si haklarında tutuklama kararı olduğu halde gizleniyor.” dedi.





MAAS: TERÖR NEREDEN GELİRSE GELSİN TERÖRDÜR





Aşırı sağcıların Yeni Zelanda, Norveç ve Amerika'da gerçekleştirdiği saldırılara işareten eden Maas, “Bunların içinde nasıl bir şiddet potansiyeli olduğundan şüphe edenler, Christchurch, Utoya veya Pittsburgh’a baksın. Terör nereden gelirse gelsin terördür ve hiçbir haklı yanı olamaz.” diye konuştu.





Maas, “Görmezden gelmek ölümcül olabilir, bunu aşırı sağcı terörizm adıyla anmalıyız.” ifadesini kullandı. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de Funke medya grubuna verdiği mülakatta, “Aşırı sağ toplumumuz için gerçek bir tehlike oldu.” dedi.





Buna karşı alınacak tüm sert tedbirleri incelediklerini söyleyen Seehofer, güvenlik birimlerinin aşırı sağ, şiddet yanlısı kişi ve gruplara karşı mücadelesini güçlendireceklerini kaydetti.





Kapakta "Uyuyan Kahverengi (neo-Nazi )" başlığını kullanan Der Spiegel, “Sağdan gelen yeni terör” ifadesine yer verdi.







NEO-NAZİ DER SPIEGEL DERGİSİNİN KAPAĞINDA





Almanya'da haftalık yayımlanan Der Spiegel dergisi son sayısında aşırı sağcı Stephan E.’yi ve Almanya’da giderek büyüyen ırkçı şiddet gruplarını ele aldı.





Kapakta "Uyuyan Kahverengi (neo-Nazi )" başlığını kullanan Der Spiegel, “Sağdan gelen yeni terör” ifadesine yer verdi.





Derginin incelediği "Combat 18" isimli neo-Nazi örgüt, ülkedeki göçmenlere ve göçmenlere destek veren mültecilere yönelik şiddet kullanılmasını savunuyor.





VALİ EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU





Hessen eyaletine bağlı Kassel şehrinin valisi Walter Lübcke, 2 Haziran’da evinin bahçesinde kafasına yakın mesafeden sıkılan tek kurşunla öldürüldü.





Katil zanlısı olarak neo-Nazi Stephan Ernst tutuklanmıştı.





Ernst'in 8’i Türk 10 kişiyi öldüren NSU destekçileriyle bağları olduğunun ortaya çıkması cinayette NSU izlerini de gündeme getirdi.