Samanyolu Haber /Ekonomi / Tüketici bankalara 521,5 milyar TL borçlu /23 Haziran 2019 10:11

Tüketici bankalara 521,5 milyar TL borçlu

Tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 1 Ocak–7 Haziran 2019 tarihleri arasında 3,4 milyar lira artarak 521,5 milyar lira oldu. Borcun 413,9 milyar lirası tüketici kredilerinden, 107,6 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Tahsil edilemediğ için icraya verilen tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 1,8 milyar lira artarak 20,5 milyar liraya ulaştı.

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Vatandaşların bankalar ve tüketici finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 521,5 milyar lira oldu. İcralık olar tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 20,5 milyar lirayı buldu.

Bankalarda toplam batık kredi tutarı 14 Haziran itibarıyla 113 milyar lira oldu. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından hazırlanan raporda şu verilere dikkat çekildi:

TÜKETİCİ BANKALARA 521,5 MİLYAR LİRA BORÇLU

Tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 1 Ocak–7 Haziran 2019 tarihleri arasında 3,4 milyar lira artarak 521,5 milyar lira oldu. 

Borcun 413,9 milyar lirası tüketici kredilerinden, 107,6 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Tahsil edilemediğ için icraya verilen tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 1,8 milyar lira artarak 7 Haziran itibarıyla 20,5 milyar liraya ulaştı.

SADECE 4 AYDA 24 MİLYAR LİRA FAİZ ÖDENDİ

Tüketiciler bu yıl ocak-nisan döneminde bankalara toplam 24,9 milyar lira faiz ödedi. Bu faiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 arttı. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) döneminde (Ocak 2003 ve Nisan 2019) vatandaşların bankalara ödediği toplam faiz 471,7 milyar liraya ulaştı.

MEVDUATIN YÜZDE 55'İ DÖVİZDE

Mevduattaki dolarizasyon oranı ise yüzde 54,9 olarak gerçekleşti. Bankalardaki mevduatın yarısından fazlasını yabancı para cinsinden açılmış mevduatlar oluşturdu.
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