Trump: İran'a hava saldırısında kaç kişi ölür dedim, 150 dediler vazgeçtim

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin insansız hava aracını (İHA) düşürmesine atıfla "Pazartesi uluslararası sularda İHA vurdular" diye tweetleyen Trump, şöyle devam etti:







"3 ayrı noktada misillemede bulunmak için harekete geçtik ve silahları yükledik ki ben 'kaç kişi ölecek' diye sordum. Bir general '150 kişi efendim' diye yanıt verdi. Saldırıyı gerçekleşmesinden 10 dakika önce durdurdum."





"İHA vurmak orantılı değil. Benim acelem yok. Ordumuz yeniden yapılanıyor, yeni, harekete geçmeye hazır, açık ara dünyanın en iyisi. Yaptırımlar acı veriyor ve dün gece üstüne yenilerini ekledik. İran asla nükleer silah sahibi olamaz; ne ABD'ye ne de dünyaya karşı."



