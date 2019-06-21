Samanyolu Haber /Dünya / Trump: İran'a hava saldırısında kaç kişi ölür dedim, 150 dediler vazgeçtim /21 Haziran 2019 16:31

Trump: İran'a hava saldırısında kaç kişi ölür dedim, 150 dediler vazgeçtim

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a hava saldırısına onay verdiği, ama sonra aniden vazgeçtiğine dair haberlere açıklık getirdi.

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İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin insansız hava aracını (İHA) düşürmesine atıfla "Pazartesi uluslararası sularda İHA vurdular" diye tweetleyen Trump, şöyle devam etti:

"3 ayrı noktada misillemede bulunmak için harekete geçtik ve silahları yükledik ki ben 'kaç kişi ölecek' diye sordum. Bir general '150 kişi efendim' diye yanıt verdi. Saldırıyı gerçekleşmesinden 10 dakika önce durdurdum."

"İHA vurmak orantılı değil. Benim acelem yok. Ordumuz yeniden yapılanıyor, yeni, harekete geçmeye hazır, açık ara dünyanın en iyisi. Yaptırımlar acı veriyor ve dün gece üstüne yenilerini ekledik. İran asla nükleer silah sahibi olamaz; ne ABD'ye ne de dünyaya karşı." 

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