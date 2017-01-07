'O gece hala karanlık!'

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, üyesi olduğu 15 Temmuz Darbe Tiyatrosunu Araştırma Komisyonu değerlendirmesiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Komisyonun eski cumhurbaşkanı ve Başbakanlara yazılı soru göndermesine en baştan karşı olduğunu dikkat çeken Erdoğan, “Abdullah Gül keşke komisyona gelseydi de atadığı rektörleri, valilerin şimdi nerede olduklarını kendisine sorsaydık” dedi.





Komisyon nihaî hedefine ulaşamadı





Komisyonun görevini sağlıklı bir şekilde yerine getiremediğini belirten Erdoğan, “Komisyon maalesef nihaî hedefe ulaşmak adına etkin bir şekilde çalıştırtılmamıştır” dedi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın tüm ısrarlara rağmen komisyona çağrılmadığına dikkat çeken Erdoğan, “Bu nedenle, darbe girişiminin yaşandığı gün veya öncesinde devletin herhangi bir birimine veya üst düzey yöneticisine bir ihbarın gelip gelmediğine bile netlik kazandırılamamıştır. O gece karanlıkta kalmıştır” diye konuştu.





Peki ya üst kademe?





ByLock kullanan üst düzey bürokrat ve siyasilerin listesinin MİT tarafından komisyona iletilmesi taleplerinin de adlî soruşturma gerekçesiyle reddedildiğine dikkat çeken Erdoğan Gazete Duvar’da yer alan habere göre, “Alt kademedeki Bylock kullanıcılarının tutuklandığı bir dönemde üst kademedeki bürokratların ve siyasetçilerin kimliklerinin ve listelerinin açıklanmaması anlaşılır bir durum değildir” dedi.





Dinlenmesi gerekenler dinlenmedi





Esas dinlenmesi gereken kişilerin dinlenmediğini belirten Erdoğan, “Dinlenecek kişilerin öncelik sıralamasına göre dinlenilmesi gerektiğini ifade ettik. Esas dinlenilmesi gereken isimlerin dinlenmesinden sonra, alınan bilgilere göre diğer dinlenecek isimlerin belirlenmesi gerektiğini söyledik. Ancak mutlaka dinlenmesi gereken isimler dinlenmeden komisyon çalışmalarını sonlandırdı. Komisyon olarak haftanın 3 günü çalışma kararı alınmasına rağmen bazı haftalar 1 gün dahi çalıştırtılmamıştır” açıklamalarında bulundu.



