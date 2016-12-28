Samanyolu Haber /Gündem / Darbe Komisyonu Genelkurmay Başkanının bile ifadesini alamıyor? /28 Aralık 2016 03:12

Darbe Komisyonu Genelkurmay Başkanının bile ifadesini alamıyor?

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Darbeyi araştırmama komisyonuna döndü. İlgili ilgisiz bir çok kişiyi dinleyen komisyon sadece darbenin muhataplarını dinlemiyor.

SHABER3.COM

15 Temmuz Darbe Komisyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a yazılı soru gönderecek.

CHP, Akar'ın dinlenmesi için birçok kez talepte bulunmuştu. Komisyonun başkanı AKP'li Reşat Petek, CHP'nin talebine olumlu yanıt vermemişti.

TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı ve AKP milletvekili Reşat Petek, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın komisyonda dinlemesi üzerine ikinci kez verlen önergeyi oylatmamıştı.

Petek, CHP ve MHP’li üyelerin bu isimlerin geri sayıma geçen komisyonda dinlenip dinlemeyeceği konusunda ki sorulara yanıt vermemişti. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, önergeyi oylatmayan Petek’e, “İşte darbe budur, darbe olsaydı bu olacaktı” demişti.
<< Önceki Haber Darbe Komisyonu Genelkurmay Başkanının bile ifadesini... Sonraki Haber >>

STV dizisi sebebiyle Cemaat'i suçlayanlar TRT'ye ne diyecek?

STV dizisi sebebiyle Cemaat'i suçlayanlar TRT'ye ne diyecek?

Senegal halkı okullarına sahip çıkıyor!

Senegal halkı okullarına sahip çıkıyor!

Erdoğan: Kopya çektik, kötü taklitler yaptık

Erdoğan: Kopya çektik, kötü taklitler yaptık

"Rus elçi suikasti STV dizisinde işlendi" iddiasına cevap

Milletvekiline bombalı saldırı

Milletvekiline bombalı saldırı

Eşi yüzünden Romanya’nın ilk müslüman başbakanı olma şansını kaybetti

Eşi yüzünden Romanya’nın ilk müslüman başbakanı olma şansını kaybetti

NASA, 2016’da uzaydan çekilmiş en iyi 16 fotoğrafı seçti

NASA, 2016’da uzaydan çekilmiş en iyi 16 fotoğrafı seçti

Saray soytarısı Hitler'e özendi: 500 bin Cemaat mensubunu toplama kampına koyalım

Saray soytarısı Hitler'e özendi: 500 bin Cemaat mensubunu toplama kampına koyalım

Kurtulmuş'tan medyaya tehdit! "Ayaklarını denk alsınlar'

Kurtulmuş'tan medyaya tehdit!

Şehitlere saygı mitinginde AKP'liler göbek attı

Şehitlere saygı mitinginde AKP'liler göbek attı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:42:22