Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Bazı Suriyelileri vatandaş olarak alacağız /07 Ocak 2017 13:04

Erdoğan: Bazı Suriyelileri vatandaş olarak alacağız

Tayyip Erdoğan, 'toplu açılış töreni' adı altındaki miting çalışmaları için dün Şanlıurfa'daydı. Şanlıurfa Valiliği'nin lüks bir otelde düzenlediği sivil toplum örgütleri temsilcileri ve kanaat önderlerini buluşturan yemekte yaptığı konuşma, Suriyeli mülteciler için planı ifşa etti.

Erdoğan'ın Suriyeli mülteciler konusundaki "dün" ve bugün"kü ibretlik sözleri...

İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor

Erdoğan: "Bu gelen Suriyeli, Iraklı, kamplarda, kampların dışında... Bunlar içerisinde şu anda İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor ve bu çalışmayla bunların bir kısmını bütün incelemeler yapıldıktan sonra vatandaşlığımıza da alacağız." 

Suriyeli mültecilerden AKP'ye oy verecek olanların seçilerek vatandaşlığa alınacak olması, muhalefetin tepkisini çekiyor.

Suriyelileri vatandaşlığa alacaklarını ifade eden Erdoğan, Avrupa Birliği'ne meydan okurken sık sık "otobüslere doldurup göndeririz" demesi ise hafızalarda...

Vatandaşlıktan çıkarma KHK'sı ile aynı günde

Suriyeli mültecilerin vatandaşlığa alınmaya başlanacağının açıklandığı gece yeni çıkarılan KHK ile cemaat gönüllüsü insanlar için vatandaşlıktan çıkarma kararının uygulanmaya konulmasının denk gelmesi manidar bulundu.
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