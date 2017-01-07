Erdoğan: Bazı Suriyelileri vatandaş olarak alacağız

İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor





Erdoğan: "Bu gelen Suriyeli, Iraklı, kamplarda, kampların dışında... Bunlar içerisinde şu anda İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor ve bu çalışmayla bunların bir kısmını bütün incelemeler yapıldıktan sonra vatandaşlığımıza da alacağız."





Suriyeli mültecilerden AKP'ye oy verecek olanların seçilerek vatandaşlığa alınacak olması, muhalefetin tepkisini çekiyor.





Suriyelileri vatandaşlığa alacaklarını ifade eden Erdoğan, Avrupa Birliği'ne meydan okurken sık sık "otobüslere doldurup göndeririz" demesi ise hafızalarda...





Vatandaşlıktan çıkarma KHK'sı ile aynı günde





Suriyeli mültecilerin vatandaşlığa alınmaya başlanacağının açıklandığı gece yeni çıkarılan KHK ile cemaat gönüllüsü insanlar için vatandaşlıktan çıkarma kararının uygulanmaya konulmasının denk gelmesi manidar bulundu.