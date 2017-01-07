Sınavlar iptal olmayınca binlerce öğrenci perişan oldu

İstanbul dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışına teslim oldu. Şehirde yollar kapandı, ulaşım durdu, gece geç saatlerde evlerine ulaşabilen yurttaşlar sabah saatlerinde kara gömülen sokaklardan çıkamadı.





İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok sınav adayı gece boyunca İstanbul Valisi Vasip Şahin'den "sınav ertelendi" ve "AÖL sınavları iptal edildi" şeklinde açıklama bekledi.





AÖL SINAVLARI İPTAL EDİLDİ Mİ?





Açık Öğretim Lisesi Sınavları için çok sayıda öğrenci sabah erken saatlerde yoğun kar yağışı altında sınava yetişmeye çalıştı. Öğrencilerin bir kısmı başarılı olsa da büyük bir bölümü sınava giremedi.









Yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da trafikte zorluklar yaşanırken, binlerce kişi de açıköğretim sınavına gireceği okula ulaşmaya çalışıyor. Dün akşamdan beri çok sayıda vatandaş sınavların iptal edilmesini istemişti ancak böyle bir karar alınmadı. 5 bin öğrencisi bulunan İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi de sınavı iptal etmedi, sadece 1 saat erteledi. Birçok kişi, yolda kaldıkları için sınava giremediklerini belirtti.

