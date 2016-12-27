"VIP darbeci" Mehmet Dişli ile ilgili iddialar Meclis’te







2 gün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin kilit ismi olarak adlandırılan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin kardeşi Mehmet Dişli ile ilgili Ankara'da konuşulan iddialar kamuyona yansımıştı.





Bu iddialar üzerine harekete geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Mehmet Dişli ile ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı.





Ağbaba önergesinde şu soruları yöneltti;





1- 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olduğu bilinen Mehmet Dişli şu anda hangi cezaevinde bulunmaktadır?

2- Mehmet Dişli, tutuklu bulunduğu süre zarfında hastaneye sevk edilmiş midir? Herhangi bir sebeple cezaevi dışarısına çıkarılmış mıdır?

3- Mehmet Dişli hangi gün, nerede gözaltına alınmıştır?

4- Mehmet Dişli tutuklu bulunması gereken cezaevinde koğuşta mı hücrede mi kalmaktadır? Koğuşta kalıyor ise yanında hangi mahpuslar bulunmaktadır?

4- Basın yayın kuruluşlarında yer alan, Mehmet Dişli’nin tutuklanmasına rağmen hali hazırda cezaevinde olmadığı iddiası doğru mudur?