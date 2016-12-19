Türkiye 2015'te 3 darbe yaşadı





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hürriyet'e konuştu.





AKP ile MHP'nin anlaştığı partili cumhurbaşkanlığı sistemini de kapsayan anayasa değişiklik teklifine değinen Kılıçdaroğlu, "Bunun adı Türkiye’yi dikta yönetimine teslim etmektir. Demokrasinin Sevr belgesini imzalamaktır. Türkiye’yi bölünme sürecine sokmaktır" ifadelerini kullandı.







"15 Temmuz kontrollü darbeydi"





"Türkiye bir yıl içinde 3 darbe olayı yaşadı" görüşünü savunan Kılıçdaroğlu, "Birincisi 4 Mayıs 2016 Saray darbesidir. Halktan yüzde 49.5 oy olan bir siyasi partinin lideri Saray’a davet edilmiş, elinden istifa dilekçesi alınmış ve kapının önüne konmuştur. İkincisi 15 Temmuz darbe girişimidir. 15 Temmuz darbe girişimi planlıdır, programlıdır. Üçüncüsü de OHAL’in ilan edildiği tarih olan 20 Temmuz darbesidir. 15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir çünkü 20 Temmuz darbesine gerekçe gerekiyordu" açıklamasında bulundu.

Başkanlık sistemi tartışması ilk kez 15 Temmuz’dan sonra gündeme gelmedi ki. Uzun zamandır iktidarın gündeminde değil mi?



Doğru, başkanlık sistemini düşünüyorlardı. Ama bu kadar güçlü hiç dile getirmemişlerdi. Kaldı ki, getirilen başkanlık sistemi bizim anladığımız anlamda başkanlık sistemi değil. Gerçek başkanlık sisteminin uygulandığı ülke ABD. Önerilen değişiklikle ABD’deki sistem arasında uçurum var. Cesaret 15 Temmuz’dan sonra geldi. 15 Temmuz, bizzat Saray tarafından ‘Allah’ın bir lütfu olarak değerlendirildi’. Ben bütçe konuşmamda da parti sözcümüz yaptığı basın açıklamasında da 15 Temmuz darbe girişiminden hükümetin haberdar olup olmadığını sormuştuk. Bu soruya şu ana kadar yanıt almış değiliz. Bu soruya verilecek cevap darbenin kontrollü olup olmadığını ortaya koyacak.

Böyle bir şüphe dile getirmek için elinizde herhangi bir bilgi ya da istihbarat mı var?

Dünya kadar bilgi var, bir-iki tane değil ki. Mehmet Dişli. Neden kıta görevi yaptırılmıyor da illa Genelkurmay karargâhında tutuluyor ısrarla? MİT’e neden ısrarla dinlemelerden sorumlu bir kişi F... yerleştiriliyor? Ayrıca Türkiye gazetesinde bir köşe yazarı darbe için F... ne zaman, nerede toplandıklarını yazdı. Bunları ben okuyorum da bu ülkenin Milli İstihbarat’ı okumuyor mu, başbakanı, cumhurbaşkanı okumuyor mu? Bunların hesabı soruldu mu?

"Bunlar devletin içine yerleştirildiler"

O zaman kontrollü darbe derken 15 Temmuz günü ya da kısa bir süre önce alınan istihbaratı değil işleri oraya götüren siyasi süreci kastediyorsunuz, doğru mu anladım?

Tabii. Türkiye bilinçli olarak planlı programlı bir şekilde bu sürecin içine çekildi. Bunlar devletin içine yerleştirildi. Yüzde yüz iktidarla her konuda mutabık kaldılar dersek bu doğru olmaz. Kendi aralarında bir çatışma olduğu da gerçek. Ama AKP bu darbe girişimini kendi fırsatına çevirdi. Dolayısıyla bu darbe girişimiyle başkanlık sisteminin altyapısını oluşturdu. Geldiğimiz nokta budur.