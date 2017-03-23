Samanyolu Haber /Gündem / Hükümetten AB'ye olumlu mesajlar /23 Mart 2017 14:24

Hükümetten AB'ye olumlu mesajlar

Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Almanya'nın ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'a yaptığı açıklamada Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri konusunda olumlu açıklamalar yaptı.

Hükümetten AB'ye olumlu mesajlar


Türkiye ve Avrupa'daki seçim kampanyalarından sonra söylemlerin tekrar sakinleşeceğini ve tekrar olumlu bir gündeme geri dönebileceklerini umduğunu ifade etti.
Şimşek, "Türkiye'nin krizlere gösterdiği tepkinin maalesef Batı'dan uzaklaşılıyormuş gibi algılandığını" ve "Türkiye'nin Avrupa standartlarına ulaşma isteğinin hala güçlü olduğunu" ifade etti.
AB'nin farklı gelişim hızları esasında başka bir birliğe dönüşmesinin, münferit alanlarda entegrasyonu derinleştirme imkânı yaratabileceğini savunan Şimşek, bunun da bütün tarafların yararına olacağını belirtti. 
AKP'nin planladığı Anayasa reformunu savunan Başbakan Yardımcısı Şimşek Avrupa'nın politikacıların kampanyalarına çifte standart uygulamaması gerektiğini dile getirdi ve "AB'de bile yasaklanmış olan PKK gösteri yapabilirken bizim konuşturulmamamız anlaşılabilir bir tutum değildir” dedi.
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