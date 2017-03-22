Londra saldırısı hakkında bilgiler netleşiyor





Saldırgan önce Westminster Köprüsü'nde aracını yayaların üzerine sürdü, sonra parlamento binası dışında bıçakladığı polisi öldürdü.





Polis de saldırganı vurarak öldürdü.

Saldırganın Westminster Köprüsü'nde araçla yaraladığı kişilerden üçünün de polis olduğu bildirildi.

Köprüde yaralananlardan üçü de Fransız öğrenciler.

Bir kadın da Thames Nehri'nden sağ olarak çıkarıldı.









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Saldırı ve sonrası ile ilgili ilk bilgileri derledik.









Ne zaman düzenlendi?

Londra Emniyet Müdürlüğü, İngiltere saati ile 14.20'de parlamento binası önünde saldırı düzenlendiği yönünde ihbar aldığını açıkladı.

Saldırı sırasında milletvekilleri Avam Kamarası'nda oturumdaydı ve işsizlik maaşı reformuyla ilgili görüşmenin ardından oylamaya geçilmişti.



