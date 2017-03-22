Samanyolu Haber /Dünya / Londra saldırısı hakkında bilgiler netleşiyor /22 Mart 2017 22:30

Londra saldırısı hakkında bilgiler netleşiyor

Londra'da İngiltere Parlamentosu dışında düzenlenen saldırıda biri polis biri de saldırgan olmak üzere 5 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.

İngiltere Parlamentosu'nda saldırı


Saldırgan önce Westminster Köprüsü'nde aracını yayaların üzerine sürdü, sonra parlamento binası dışında bıçakladığı polisi öldürdü.

Polis de saldırganı vurarak öldürdü.
Saldırganın Westminster Köprüsü'nde araçla yaraladığı kişilerden üçünün de polis olduğu bildirildi.
Köprüde yaralananlardan üçü de Fransız öğrenciler.
Bir kadın da Thames Nehri'nden sağ olarak çıkarıldı.


Londra Parlamentosu saldırısıyla ilgili gelişmeleri canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.
Saldırı ve sonrası ile ilgili ilk bilgileri derledik.


Ne zaman düzenlendi?
Londra Emniyet Müdürlüğü, İngiltere saati ile 14.20'de parlamento binası önünde saldırı düzenlendiği yönünde ihbar aldığını açıkladı.
Saldırı sırasında milletvekilleri Avam Kamarası'nda oturumdaydı ve işsizlik maaşı reformuyla ilgili görüşmenin ardından oylamaya geçilmişti.

Nasıl düzenlendi?
Saldırgan önce Westminster Köprüsü'nde aracını yayaların üzerine sürdü ve burada çok sayıda kişiyi yaraladı.
Sonra da aracından inerek parlamento binası dışında bıçakladığı polisi öldürdü.
Bu sırada polis tarafından vurulan saldırgan da öldü.


BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg'e konuşan milletvekilleri, üç-dört el silah sesi duyduklarını söyledi.
Köprünün bitiminde bir araba parmaklıklara çarpmış biçimde duruyordu.



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