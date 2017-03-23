Ukrayna'nın başkenti Kiev'de suikast!

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkezinde ateş açıldı. Ukrayna Güvenlik Konseyi Başkanı Vasiliy Gritsak, açılan ateş sonucunda ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.
Kiev polis teşkilatı yetkilisi Andrey Grişenko, Rusya Devlet Duması’nın eski milletvekili Deniz Voronenkov’un hayatını kaybettiğini doğruladı.
Grişenko, açılan ateş sonucunda bir kişinin öldüğünü, iki kişinin yaralandığını bildirdi.
45 yaşındaki Voronenkov'un, Ukrayna vatandaşlığına geçtiği ve eski Ukrayna lideri Viktor Yanukoviç'e karşı tanıklık yapmakta olduğu bildirildi.
Voronenkov'a düzenlenen suikastte iki kişi daha yaralandı.