Samanyolu Haber /Ekonomi / Kripto parada ilk deneme... /02 Mayıs 2019 14:41

Kripto parada ilk deneme...

Kanada Merkez Bankası ile Singapur Merkez Bankası kripto (dijital) para birimleri için kilometre taşı niteliğinde bir adım attı. İki banka arasında kripto para gönderildi.

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Kanada Merkez Bankası ve Singapur Merkez Bankası, "blockchain" ismi verilen teknolojiyi kullanarak dijital para gönderdi. Böylece iki merkez bankası arasındaki ilk başarılı deneme gerçekleşmiş oldu.

Kanada Merkez Bankası'nın deneysel iç ödeme ağı olan Jasper Projesi, test kapsamında Singapur'ın Ubin Projesi ağıyla birleştirildi. Accentura ile JPMorgan Chase & Co. da teste katkı sağladı.

KRİPTO PARA İLE TAKAS KOLAYLAŞACAK

Singapur Merkez Bankası'nın FinTech Başkanı Sopnendu Mohanty, “Jasper Projesi ile Ubin Projesi, sınır ötesi ödeme ve takasın daha basit ve daha etkin yapılabileceğini göstermek için ödemeler alanında önceki yeniliklerin üzerine kuruldu. Bu projeler birçok teknik soruya değindi ve teknolojiyi daha üst bir olgunluk seviyesine getirdi.” dedi.

Merkez bankaları tarafından yayınlanan ortak raporda, sınır ötesi ödemeler sistemleri için muhtemel kısıtlamaları ve zorluklarına değinilen farklı tasarım seçeneklerine yer verildi.

Kripto para birimleri içinde kullanımı en yaygın olan Bitcoin, 2 Mayıs'ta 5 bin 368 dolardan satılıyor. 
 
İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ

Kanada Merkez Bankası finansal teknoloji kıdemli direktörü Scott Hendry, “Bu teknolojinin olgunlaşması ve politika yapıcıların potansiyelini tam olarak anlaması sadece işbirliğinin ve araştırmanın sürmesiyle mümkün hale gelecek.” dedi.

Accenture'nin küresel blockchain biriminin yöneticisi David Treat, söz konusu test için “Sınır ötesi, parasal arası aktarımın modernizasyonu için büyük bir kilometre taşı.” değerlendirmesinde bulundu.
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