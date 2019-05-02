Samanyolu Haber /Gündem / O savcı meşhur vakfın başkanı çıktı! /02 Mayıs 2019 14:18

O savcı meşhur vakfın başkanı çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumrukla saldıran Osman Sarıgün hakkında daha gözaltı kararında bile "serbest bırakın" talimatı veren savcı Ercan Poyraz'ın avukatlıktan savcılığa geçen yüzlerce AKP'li savcıdan biri olduğu ortaya çıktı. Poyraz, hükümetin bina ve arsa tahsisi ile ihya ettiği Ensar Vakfı'nın Ankara Şube Başkanlığı görevini ifa etti.

Kim bu hilal bıyıklılar?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumrukla saldıran Osman Sarıgün’ü serbest bırakan savcı Ercan Poyraz'ın avukat olduğu dönemde hükümete yakın Ensar Vakfı'nın Ankara şube başkanlığı görevini ifa ettiği ortaya çıktı.

SALDIRGAN SARIGÜN SAVCININ TALİMATI İLE SERBEST
 
Kılıçdaroğlu, 21 Nisan’da Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Köyü'nde saldırıya uğramıştı. Linç girişimi esnasında Kılıçdaroğlu’nu yumruklayan Osman Sarıgün’ün, savcının kararıyla serbest bırakılmasına tepkiler sürerken savcılıkta yapılan işlemlerle ilgili tartışılacak bilgilere ulaşıldı.

Savcılığın serbest bırakmasının akabinde Akkuzulu Köyü'nde kahraman gibi karşılanan Osman Sarıgün'ün elini AKP'li isimler böyle öpmüştü.

Çubuk Savcısı Ercan Poyraz, saldırının akabinde 22 Nisan’da Osman Sarıgün hakkında yakalama tezkeresi çıkardı. Yazıda, "şüphelinin suçu" kısmına TCK’nin terör örgütü üyeliğiyle ilgili 314/2 maddesi yazıldı.
 
SAVCI POYRAZ; YAKALAYIN, İFADESİNİ ALIN, SERBEST BIRAKIN!
 
Ancak savcının, terörden dosya açmasına rağmen güvenlik güçlerine verdiği talimat şöyle:
“Sarıgün’ün yakalanması, yakalandığı andan itibaren 24 saat içinde Çubuk Başsavcılığı’nda hazır edilmesi, bu süre içinde hazır edilemeyecekse Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Çubuk Başsavcılığı’nca ifadesinin alınması için hazır edilmesi, bu da mümkün değilse şüpheliye en yakın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ifadesinin alınması ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılması…”

Ercan Poyraz (solda), Ensar Vakfı Ankara Şube Başkanı olduğu dönemde Sanayi Bakanı Fikri Işık'a plaket takdim etti.

ENSAR VAKFI ŞUBE BAŞKANI, SAVCI OLDU
 
İfade özgürlüğü içerikli davalarda anında tutuklama kararı verilirken, savcılık makamının henüz deliller toplanmamışken peşinen "serbest bırakma" kararı vermesi dikkat çekici bulundu.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Sarıgün hakkında "serbest bırakın" talimatını veren Savcı Ercan Poyraz iktidara yakın Ensar Vakfı’nın Ankara Şube Başkanı iken 2017’de avukatlıktan savcılığa geçtiği.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber O savcı meşhur vakfın başkanı çıktı! Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:48:39