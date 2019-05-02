O savcı meşhur vakfın başkanı çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumrukla saldıran Osman Sarıgün’ü serbest bırakan savcı Ercan Poyraz'ın avukat olduğu dönemde hükümete yakın Ensar Vakfı'nın Ankara şube başkanlığı görevini ifa ettiği ortaya çıktı.





SALDIRGAN SARIGÜN SAVCININ TALİMATI İLE SERBEST

Kılıçdaroğlu, 21 Nisan’da Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Köyü'nde saldırıya uğramıştı. Linç girişimi esnasında Kılıçdaroğlu’nu yumruklayan Osman Sarıgün’ün, savcının kararıyla serbest bırakılmasına tepkiler sürerken savcılıkta yapılan işlemlerle ilgili tartışılacak bilgilere ulaşıldı.





Savcılığın serbest bırakmasının akabinde Akkuzulu Köyü'nde kahraman gibi karşılanan Osman Sarıgün'ün elini AKP'li isimler böyle öpmüştü.





Çubuk Savcısı Ercan Poyraz, saldırının akabinde 22 Nisan’da Osman Sarıgün hakkında yakalama tezkeresi çıkardı. Yazıda, "şüphelinin suçu" kısmına TCK’nin terör örgütü üyeliğiyle ilgili 314/2 maddesi yazıldı.

SAVCI POYRAZ; YAKALAYIN, İFADESİNİ ALIN, SERBEST BIRAKIN!

Ancak savcının, terörden dosya açmasına rağmen güvenlik güçlerine verdiği talimat şöyle:

“Sarıgün’ün yakalanması, yakalandığı andan itibaren 24 saat içinde Çubuk Başsavcılığı’nda hazır edilmesi, bu süre içinde hazır edilemeyecekse Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Çubuk Başsavcılığı’nca ifadesinin alınması için hazır edilmesi, bu da mümkün değilse şüpheliye en yakın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ifadesinin alınması ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılması…”





Ercan Poyraz (solda), Ensar Vakfı Ankara Şube Başkanı olduğu dönemde Sanayi Bakanı Fikri Işık'a plaket takdim etti.





ENSAR VAKFI ŞUBE BAŞKANI, SAVCI OLDU

İfade özgürlüğü içerikli davalarda anında tutuklama kararı verilirken, savcılık makamının henüz deliller toplanmamışken peşinen "serbest bırakma" kararı vermesi dikkat çekici bulundu.





Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Sarıgün hakkında "serbest bırakın" talimatını veren Savcı Ercan Poyraz iktidara yakın Ensar Vakfı’nın Ankara Şube Başkanı iken 2017’de avukatlıktan savcılığa geçtiği.







