Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan patates ve soğan fiyatlarını komploya bağladı: Depolardan çöplere götürüldü /02 Mayıs 2019 14:43

Erdoğan patates ve soğan fiyatlarını komploya bağladı: Depolardan çöplere götürüldü

Tayyip Erdoğan, patates ve soğan fiyatlarının yüksek oluşunu komplo teorilerine bağladı. "Seçimin birkaç ay öncesinde, patates soğan meselesini ne ile izah edeceğiz?'' diyen Erdoğan ''bunların hepsi siyasi müdahale anlayışı değil midir? Bütün bunların hepsinin nasıl çürütüldüğünü, o depolardan, ambarlardan nasıl çöplüklere götürüldüğünü hep birlikte gördük." iddiasında bulundu

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Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 75’inci Genel Kurulu’nda bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan şöyle dedi:

''Son dönemde ardı ardına ülkemize ve milletimize kurulan tuzakların sebebi, ülkemize siyasi olduğu kadar ekonomik olarak da diz çöktürmektir. Seçimin birkaç ay öncesinde, patates soğan meselesini ne ile izah edeceğiz? Bunların hepsi siyasi müdahale anlayışı değil midir? Bütün bunların hepsinin nasıl çürütüldüğünü, o depolardan, ambarlardan nasıl çöplüklere götürüldüğünü hep birlikte gördük. Bunların ne adına, ne mesajlar verilmek istendiğini de hep birlikte milli bir mesele olarak görmeye mecburuz.''

FİTNE ÇIKARIYORLAR

''Son zamanlarda bir şey moda oldu. Kucaklaşma zamanı… Şimdi TOBB bu çatının altında kucaklaşmıyorsa bunun hesabını herhalde ben verecek değilim. Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık, onun için Türkiye İttifakı dedik, onun için Cumhur İttifakı dedik. Bazıları hemen Türkiye İttifakı ifademizi Cumhur İttifakı alternatifi gibi göstererek fitne çıkartmaya çalıştı. ''


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