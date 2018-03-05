Kripto paralar yeniden yükselişte

Toplam 1536 adet sanal para birimin oluşturduğu piyasa hacmi, 470 milyar 130 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 16 milyar 526 milyon olarak hesaplandı.

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli sanal para birimi Bitcoin artış eğilimini sürdürüyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.63 artarak 11 bin 515 dolardan işlem görürken, 194 milyar 623 milyon dolarlık piyasa hacmiyle en yüksek hacimli sanal para birimi piyasanın yüzde 41.3’ünü oluşturuyor.



En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik artış oranı şöyle: Bitcoin yüzde 2.63, Ethereum yüzde 2.34, Ripple yüzde 16.50, Bitcoin Cash yüzde 3.13, Litecoin yüzde 1.47, Cardano yüzde 2.19, Stellar yüzde 6.36, EOS yüzde 4.04, Monero yüzde 7.03…



NEO ise yüzde 1.62 düştü