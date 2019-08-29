"Kayyım" ve "darbe" kelimelerine yasak

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Antalya ve Diyarbakır'da yapmak istediği eylemde içinde “kayyım”, "darbe", "doğa talanı" gibi kelimeler olan slogan, afiş, pankart ve dövizler yasaklandı.





Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde HDP, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yapılacak eylem için Muratpaşa Kaymakamlığı’na müracaatta bulundu.





HDP Antalya İl Örgütü adına yapılan başvuru, Kaymakamlık tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne soruldu.





GÖSTERİDE KELİMELER YASAKLANDI





Emniyet’ten verilen cevapta ise eylemin yapılmasında bir sakınca görülmediği ancak “Kayyıma hayır, barışı ve demokrasiyi birlikte savunacağız”, “Savaşa, kayyıma, doğa talanına karşı birlikte kazanacağız”, “Kayyıma, darbeye hayır, yaşasın halk halkların kardeşliği”, “Kayyıma, darbeye hayır yaşasın hak, hukuk, adalet mücadelemiz” ve benzer içerikli afiş, pankart, dövizlerin veya aynı anlama gelebilecek olan sloganların eylem öncesi ve esnasında etkinlik alanında yasak olduğu belirtildi.





Yasak gerekçesi ise şu şekilde açıklandı: “Toplumun farklı görüşe mensup kısmının tepkisine yol açabileceği ve karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelmesine sebep olabileceği bunun da ilimiz genelinde tesis edilen huzur ve güven iklimini bozabileceği değerlendirildiği…”





'FAŞİZM' YASAK DEĞİL





Diyarbakır'da da HDP ve sivil toplum örgütlerinin yapmak istediği 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingine valilikten izin çıktı.

Miting Tertip Komitesi Sözcüsü Ramazan Karakaya, içinde "kayyım" ve "saray" ifadelerinin geçtiği sloganlarla beraber, "barış tecrit edilemez" sloganının yasaklandığını söyledi.





Polisin "faşizm" kelimesinin de yasaklamak istediğini belirten Karakaya, yapılan yoğun tartışma sonucu "faşizm" ifadesine yasak gelmediğini aktardı.



