Quaresma Beşiktaş'a rakip oldu: İşte yeni takımı

Beşiktaş'tan ayrılan Quaresma'nın yeni adresi yine İstanbul oldu. Portekizli yıldız, kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.





Lacivertli beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından, Quaresma'nın kariyeriyle ilgili bir video paylaşılırken, "Hoş Geldin Ricardo Quaresma." denildi.









Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri yer aldı.