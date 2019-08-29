Samanyolu Haber /Spor / Quaresma Beşiktaş'a rakip oldu: İşte yeni takımı /29 Ağustos 2019 21:53

Quaresma Beşiktaş'a rakip oldu: İşte yeni takımı

Süper Lig ekibi, Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Beşiktaş'tan ayrılan Quaresma'nın yeni adresi yine İstanbul oldu. Portekizli yıldız, kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. 

Lacivertli beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından, Quaresma'nın kariyeriyle ilgili bir video paylaşılırken, "Hoş Geldin Ricardo Quaresma." denildi.


 
Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri yer aldı.
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