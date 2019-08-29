Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'den yeni Türkiye açıklaması /29 Ağustos 2019 22:10

Suriye'den yeni Türkiye açıklaması

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, ABD ve Türkiyenin Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturmasın karşı olduklarını belirtirken, bu tür eylemleri bağımsızlıklarının ihlali olarak değerlendirdiklerini söyledi.

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Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye toplantısında konuştu. 

Caferi, "Suriye, kuzeydoğuda güvenli bölge oluşturma planlarına katiyen karşı. Bu planlar, Suriye'nin bağımsızlığının ihlalidir," diyerek daha önce BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne destek verdiğini hatırlattı.

BM İLE GÖRÜŞME YAPILMADI

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturması konusunda BM ile hiçbir görüşme yapılmadığını ve BM'nin bu anlaşmanın tarafı olmadığını söyledi.

Lowcock, "ABD ve Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturma niyetiyle ilgili açıklamalar dikkatimizi çekti. BM, bu anlaşmanın parçası değil ve bu konudaki görüşmelerin katılımcısı değil. Ama şunu kaydetmek gerekiyor ki her bir anlaşma, sivillerin güvenliğini sağlama ihtiyacını da dikkate almalı." diye konuştu.
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