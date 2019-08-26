Ahmet Türk'ü ziyaret eden İnce'den CHP'ye eleştiri

Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçen yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olarak gösterdiği Muharrem İnce, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin il teşkilatını ziyaret ederek görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye eş başkanları Ahmet Türk ile Figen Altındağ ile görüştü.





İnce, "Geçmişte sizin partiniz de benim partim de hatalar yaptı. Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı. Ben yapmadım. Ben vermedim oy, tavır koydum. 2010 referandumunda da sizin partiniz hata yaptı, boykot ederek.” dedi.





İNCE: CHP'NİN DERDİ DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAK





Beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği ziyarette konuşan İnce “CHP'nin derdinin bir siyasi partiye destek olmak değil demokrasiye sahip çıkmak olduğunu" kaydetti.





İnce şunları söyledi: "Bir sandığa gitmişiz, bu sandıkta Mardin’de de bir belediye başkanı seçmiş millet. Sandığa giden kimler; Mardin’de yaşayanlar. Sen bunu beğenmiyorsun… ‘Seni görevden alırım!’ diyorsun. O zaman sandığı niye koydun? Peki alma hakkın var mı? Evet var. Bu bir idari işlemdir. Peki idari işlemin ne olması lazım? Hukuka uygun olması lazım."





"KESİNLEŞMİŞ BİR MAHKEME KARARI VAR MI? YOK!"





"Hukuka uygun olması gerekiyorsa; ortada bir mahkeme kararı var mı? Hayır, ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok." diyen İnce, "Kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoksa bunu yapamazsın. Hadi hukuk tanımıyorsun, yargıyı bilmiyorsun, hepsini anladım. Görevden aldın. Yapılacak bir iş var; Belediye Meclisi kendi içinden başkan seçer." dedi.





Bu teamülü Türkiye’de en iyi Recep Tayyip Erdoğan'ın bildiğini belirten İnce, "Niye? Başına geldi senin. Senin başına geldi bu. Bir, ortada mahkeme kararı olmadan görevden alıyorsun, hukuksuzluk yapıyorsun. İki meclis kendi içinden seçemiyor bir hukuksuzluk daha yapıyorsun. Neresinden baksan tutarsız, neresinden baksan hukuka uygun değil, ahlaka uygun değil, bilime uygun değil, vicdana uygun değil.” diye konuştu.





AHMET TÜRK'TEN "SİYASİ DARBE" NİTELEMESİ





Ahmet Türk ise "Maalesef Türkiye’de adalet, eşitlik hukuk açısından sınıfta kalan bir ülke olarak bugün siyasi darbelerle, kayyımlarla karşı karşıyayız. 2014 yılında da seçildiğimizde kayyım olayıyla karşı karşıya kaldık. O dönemde kayyım atamasını meşrulaştırmak için 'işçilerin parası alınıyor, başka yerlere gönderiliyor' gibi darbeyi meşrulaştırmak için adeta büyük oyunlar oynanıyor. Bugün de aynı fotoğrafla karşı karşıyayız." dedi.





31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nden bir gün sonra Mardin, Diyarbakır ve Van valilerinin kayyım atanması için talepte bulunduklarını belirten Türk, bunun İstanbul seçimlerinin belirsizliği sebebiyle ertelendiğini kaydederek, "19 Ağustos’ta böyle bir darbeyle karşı karşıya kaldık." dedi.