Samanyolu Haber /Gündem / Kayyım, hediyeleri satın aldığı gümüşçünün babasını daire başkanı yaptı! /28 Ağustos 2019 12:04

Kayyım, hediyeleri satın aldığı gümüşçünün babasını daire başkanı yaptı!

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kayyımı Mustafa Yaman hediyeleri satın aldığı gümüşçünün babasını daire başkanı yaptı!

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Mardin Kayyımının Cumhurbaşkanı ve bakanlara hediye olarak yüz binlerce liralık gümüş takı aldığı mağazanın sahibinin babası, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kayyum Mustafa Yaman tarafından daire başkanlığına getirildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, Mardin’de bir önceki dönemde de kayyum olan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de aralarında olduğu çok sayıda AKP’liye belediye bütçesinden yüz binlerce liralık gümüş takı aldığı ortaya çıkan Vali Mustafa Yaman, gümüşçüye olan bağına sadık kaldı.


Yaman, iddiaya göre söz konusu gümüş dükkânının sahibinin babası olan Mehmet Ata Altun’u muhtarlarla ilişkilerden sorumlu daire başkanı olarak atadı.

Altun, Yaman’ın bir önceki kayyumluk döneminde de ulaştırmadan sorumlu daire başkanı idi. 31 Mart’ta HDP’li Ahmet Türk’ün belediyeyi kazanmasıyla, görevden alınmıştı.

Altun’un oğlunun sahibi olduğu gümüşçü dükkânından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya 39 bin TL, Mehmet Özhaseki’ye 16 bin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ise 136 bin TL değerinde hediye alındığı ileri sürülüyor.
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