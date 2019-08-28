El konan Aynes'te de kayyım yolsuzluğu

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Aynes’e kayyım olarak atanan eski AKP Denizli İl Başkan Yardımcısı Yusuf İzzet Ayhan ile Aynes’in Dış Ticaret Müdürü Mehmet Özdemir 2017 yılında yüzde ellişer hisseyle Gürcistan’da Global Geo adından ortak şirket kurdular. AKP’li Ayhan şirkette bulunan yüzde elli hissesini 2018 yılı Mayıs ayında eski AKP Denizli Gençlik Kolları Başkanı ve Aynes Kayyım Yönetim Kurulu Üyesi Melih Serim’e devretti.







Kurulan şirkete 2018 yılının temmuz ayında 23 bin 750 dolarlık iki ayrı faturayla satış gerçekleştirildi. İki ayrı satış işleminin toplam tutarının 47 bin 500 dolar olduğu açığa çıktı.





BirGün’ün ulaştığı belgelere göre, 2018 yılında Aynes tarafından Global Geo Şirketi’ne temmuz ayında birim fiyatı 0.47,50 dolardan peynir altı suyu tozu satıldı. Global Geo şirketi ise 2018 yılının mayıs ayında gerçekleştirdiği satışın faturasına göre peynir altı suyu tozunun birim fiyatını 0.71 dolardan sattı. Mayıs ayında Global Geo şirketi tarafından 50 tonu 33 bin 500 dolara satılan ürün temmuz ayında Aynes tarafından Global Geo şirketine 50 tonu 23 bin 750 dolardan satıldı. Aradaki fark 10 bin doların üzerinde.





Global Geo şirketi tarafından Pakistan merkezli SPATCO’S Şirketi’ne de satış yapıldığı ve bu şirketin aslında Aynes Gıda Şirketi’nin müşterisi olduğu da belirtildi. Eski Müdür Mehmet Özdemir ve eski AKP Denizli il Başkan Yardımcısı Yusuf İzzet Ayhan Gürcistan da kurdukları şirket ile yöneticisi ve kayyumu oldukları şirket arasında ticari faaliyette bulunduklarını doğruladı. Ayhan’ın hisselerini devrettiği eski AKP Denizli Gençlik kolları Başkanı Melih Serim ise iddiaların düzmece olduğunu öne sürdü.



