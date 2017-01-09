İstanbul'daki elektrik çilesi rezalete dönüştü

İstanbul’da kar yağışı başta ulaşım olmak üzere birçok sıkıntıyı beraberinde getirirken, elektrik kesintileri İstanbulluların kabusuna dönüştü.





Fatih, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Güngören, Bayrampaşa, Şişli, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Esenler, Sultangazi, Sarıyer, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde onlarca mahalleye elektrik verilemiyor.





Pazar günü öğleden sonra başlayan kesintilerin ne zaman sona ereceği konusunda ise BEDAŞ’tan sürekli çelişkili bilgiler veriliyor.





Çok sayıda kesinti için BEDAŞ’ın Alo 186 numaralı bilgi hattından önce, “Pazar saat 24.30’da arızanın giderilerek, elektrik verilmesi planlanmaktadır” denildi. Ancak arızalar bu saate kadar giderilemezken, bugün sabah saatlerinde bu kez 15.30’da elektrik verileceği bildirildi.





ARIZALAR GİDERİLEMİYOR





Alo 186’dan öğleden sonra yapılan bilgilendirmede ise bu kez başta Şişli olmak üzere arızanın giderilme saati 19.00’a çekildi. Bu saatte de elektrik verilemeyince, bu kez saat 21.00’e ertelendi arızanın giderilme zamanı.





Twitter üzerinden hizmet veren ‘Bedaş destek hattı’ndan ise arızaların giderilme saati konusunda tahmini de olsa bir yanıt verilmezken, her soruya, sadece ‘arıza kaydı alınmıştır’ yanıtı veriliyor.