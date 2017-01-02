Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Berat Ciddi uyarıda bulunurken!... /02 Ocak 2017 19:11

Bakan Berat Ciddi uyarıda bulunurken!...

Elektrik kesintileri, kesintisiz olarak devam ederken Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın bu konudaki sosyal medya paylaşımları da dikkat çekiyor...

Berat Albayrak'ın Doktora tezi TBMM'de gündeme gelmişti

Doğalgaz yetersizliği yüzünden elektrik üretimi talebi karşılayamıyor. Haliyle İstanbul ve Ankara'nın en büyük ilçelerinde sırayla elektrik kesintisi uygulanıyor. Dev sanayi kuruluşlarına elektrik ve doğalgaz kesintisi uygulanıyor. Yani ekonominin çarkları yavaşlatılıyor.

Tüm bunlar olurken ve hatta yandaş medyanın köşe yazarları sosyal medyada "elektrik" üzerine eleştiri analizleri yaparken Enerji Bakanı Berat Albayrak, tesislerde poz verip dolaşıyor. 

Yerinde inceleme yapıyormuş gibi bir görüntü vererek sorunu çözmeye çalıştığını ispatlamaya çalışıyor. Halbuki sorun tesislerde değil, doğalgaz eksikliğinde ve hatalı enerji politikalarında. Bunların çözümü de tesisleri gezerken verilen pozların sosyal medyada paylaşılması değil.

Daha da ötesi...

Paylaşılan fotoğraflardan bir tanesi var ki... En dikkat çekici olanı o...

Yaşı kemale ermiş bir bürokratı el pençe divan karşısına alan Bakan Berat Albayrak, adeta azarlıyormuşçasına bir poz vererek bunu Twitter hesabından "BEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne geçerek bu kez Avrupa Yakası'ndaki çalışmaları inceledik. Eksiklikler konusunda ciddi uyarılarda bulunduk." sözleriyle paylaştı. Özetle, orada görev yapan bürokratı azarlayarak (kendi deyimiyle ciddi şekilde uyararak) elektrik kesintilerine karşı önlem almış oldu. 

Bu arada bu gece 22:00-06:00 arasında Ankara'nın en büyük 2 ilçesi olan Çankaya ve Yenimahalle'de elektrik kesintisi var. Belki Bakan Albayrak bir de Ankara'daki tesislere uğrayıp ciddi uyarılar yapar...

İşte o fotoğraflar...






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