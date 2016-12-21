Samanyolu Haber /Gündem / Cevap "Berat'ın Kutusu"nda /21 Aralık 2016 16:43

Cevap "Berat'ın Kutusu"nda

CNN Türk’ün Ankara Temsilciliği görevini yürüten Hande Fırat, Hürriyet’in Ankara Temsilciliği’ne getirildi. Fırat, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanı Erdoğan’la FaceTime üzerinden yaptığı canlı bağlantıyla dikkat çekmişti. "Fırat nasıl Hürriyet Ankara temsilciliğine getirildi?" sorusunun cevabı ise "Berat'ın Kutusu"ndan çıkmıştı.

Hande durumu kurtaramazsın


Medyatava'nın haberine göre, Koltuğunu Hande Fırat’a devreden Deniz Zeyrek’in ise Hürriyet gazetesinde köşe yazarı olarak görev yapacağı öğrenildi.

AKILLARA SIZDIRILAN E-POSTALAR GELDİ

Deniz Seyrek'in görevden alınmasının ardından akıllara RedHack tarafından yayınlanan ve Enerji Bakanı Berat Albayrak'a ait olduğu öne sürülen e-postalar geldi. Sızdırılan e-postalardaki iddialara göre, Serhat Albayrak'a bir e-posta atan Doğan Medya Grubu eski Başkanı ve Aydın Doğan'ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ, Zeyrek'in kovulması için çabaladığını yazmıştı.

21 Nisan 2016'da gönderildiği öne sürülen e-posta şöyleydi:

Deniz Zeyrek düşman. Elimden geleni yaptım. Cnntürk de haftada 5 den 2 ye düşürdüm. Ne kavgayla. Efendim Hürriyet Ankara temsilcisine bunu yapamazmışım. Vuslat ve Sedat öyle diyormuş Deniz de bu böyle dedi. Ama sonunda düştü 2'ye. Ama ne mücadele. Ankara'da kimse görüşmüyor diyorum bu arkadaş olmaz diyorum. Binali bey diyorki beni her gün arıyor..."

Aynı e-postalarda, Zeyrek'le 'mücadele' için Albayrak'tan yardım da istediği öne sürülen Yalçındağ'ın, "Üstat ben burda uğraşıyorum ama bir koordinasyon içinde olmamız lazım. Bu kardeşin burada tek başına mücadele ediyor ama yanlızım, sen ciddiye almıyorsun ama tek başıma strateji yapıyorum. Nasıl olacak böyle bilmiyorum vallahi. Yalnız da kalsam mücadeleye devam edeceğim ben pes etmem. Eyvallah" ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.
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