Samanyolu Haber /Dünya / Rus büyükelçi evinde ölü bulundu! /09 Ocak 2017 22:46

Rus büyükelçi evinde ölü bulundu!

Rusya’nın Atina büyükelçisi 55 yaşındaki Andrei Malanin, akşam saatlerinde dairesinde ölü bulundu.

SHABER3.COM

Rus büyükelçi evinde ölü bulundu

Malanin’in bu sabah işine gitmemesi ve hiç kimse ile temasa geçmemesi üzerine endişelenen meslektaşları, Atina'nın merkezinde bulunan dairesine gittiler. Büyükelçinin kapıyı açmamaması üzerine polise haber verildi.

İçeriye giren ekipler büyükelçinin cansız bedeniyle karşılaştılar. Anahtarların kapının arkasında olduğu ve saldırı izine rastlanmadığı açıklanırken, diplomatın sıhhatiyle ilgili problemlerden dolayı ölmüş olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
<< Önceki Haber Rus büyükelçi evinde ölü bulundu! Sonraki Haber >>

Sapık tarihçi Kadir Mısıroğlu'dan Selahattin Eyyubi'ye ağır hakaret

Sapık tarihçi Kadir Mısıroğlu'dan Selahattin Eyyubi'ye ağır hakaret

Sağlık Bakanı: Suç işliyorum, sana mı soracağım?

Sağlık Bakanı: Suç işliyorum, sana mı soracağım?

"Kur'an öğretimi yasakmış, 1940'ları yaşıyoruz"

FIFA, 2016 yılının en güzel golünü açıkladı

FIFA, 2016 yılının en güzel golünü açıkladı

Deniz Baykal: Halkın haberi yok

Deniz Baykal: Halkın haberi yok

iPhone 10 yaşında: Dünyayı değiştiren telefonun hikâyesi

iPhone 10 yaşında: Dünyayı değiştiren telefonun hikâyesi

AKP ekonomisti sosyal medyayı yıkıyor

AKP ekonomisti sosyal medyayı yıkıyor

Bir Recep Tayyip Erdoğan portresi

Bir Recep Tayyip Erdoğan portresi

Bakanın giydiği İngiliz bayraklı montun fiyatı belli oldu

Bakanın giydiği İngiliz bayraklı montun fiyatı belli oldu

Arjantin'den Hizmet'e diplomatik destek!

Arjantin'den Hizmet'e diplomatik destek!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:14:25