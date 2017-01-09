AKP Atatürk'e sığındı!







Bakan Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda Anayasa değişikliği teklifi hakkında konuştu. Bozdağ'ın açıklamalarının satır başları şöyle:





Bu gazi Meclis 1920 Anayasasını yürürlüğe koymuştur. ‘Kurtuluş savaşı var, sonra Anayasaya bakarız' dememiştir. Birini çözmeden öbürüne geçmeyelim dersek meseleleri çözemeyiz.







REJİM DEĞİŞMİYOR







Rejim değişikliği değil hükümet sistemi değişikliğidir. Rejim değişikliği söz konusu ise Cumhuriyetin niteliklerini değiştiren düzenleme olması lazımdır. Bunu açıkça ifade etmekte fayda görüyorum. Anayasanın ilk 4 maddesinde doğrudan, dolaylı bir değişim var mı, yok. Bu teklif ne yapıyor? Cumhuriyetin demokratik ve hukuk devleti niteliklerini güçlendiriyor.





SANKİ MECLİS KAPANIYOR HAVASI







Sanki yasama yokmuş gibi, Meclis kapanıyor gibi hava veriliyor. Meclis daha da güçlendirilmekte. Bu teklifte parlamento kaldırılıyor mu? 550 vekil 600'e çıkıyor. Gruplar var mı var? Yeni sistemde daha da güçlü olacak.





MUSTAFA KEMAL VE İSMET İNÖNÜ ÖRNEĞİ







Partili Cumhurbaşkanı olur mu? Türkiye'nin yeni tanıştığı bir şey mi? Mustafa Kemal partili mi, milletvekili, genel başkan mı? İnönü partili mi, milletvekili ; genel başkan mı, Cumhurbaşkanı mı? ne oldu, tarafsızlığına halel mi geldi? Bakanlar partili, milletin tamamını temsil ediyor mu, ediyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı partili olunca kıyamet kopacak. Meclis başkanına hak gördüğünüzü Cumhurbaşkanına hak görmemek çifte standarttır.





ATATÜRK ANAYASASINA DÖNÜŞ







Milletin iradesiyle iktidara gelemeyeceğini görenler, partisiyle ilişiğini kesenler milli iradeyi kontrol için getirdiler. Bizim yaptığımız Atatürk Anayasasına dönmektir.”





ÖNCE KAOS SONRA İÇ SAVAŞ







AKP'li Bozdağ'ın Cumhurbaşkanı'nı tek adam haline getiren "başkanlık" sistemini savunurken Atatürk ve İnönü'yü örnek vermesine CHP'den itiraz geldi.





CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bozdağ'a şu yanıtı verdi: “Biz 1923-1950 arasında demokrasi var dedik mi? O dönem CHP parti devletidir. O dönem eleştirdiğiniz parti devleti yerine devlet partisi inşa ediyorsunuz. Önce kaos çıkar sonra iç savaş çıkar. "