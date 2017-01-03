Samanyolu Haber /Gündem / AKP Grup Başkanvekili’nden Berat'a: Sensin büyük anladık! /03 Ocak 2017 09:44

AKP Grup Başkanvekili’nden Berat'a: Sensin büyük anladık!

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Enerji Bakanı Berat Albayrak'a Twitter üzerinden tepki gösterdi.

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AKP Grup Başkanvekili’nden Berat Albayrak’a tepki

Turan, elektrik kuruluşlarını ziyaret eden Albayrak’ın, ziyaret ettiği kuruluşlardaki tavrını eleştirdi.





Cumhurbaşkanı'nın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak BEDAŞ ve AYEDAŞ'ı ziyaret edip sosyal medyadan fotoğraflar paylamıştı. BEDAŞ müdürünü azarlarken görülen fotoğraf büyük tepki çekti.



İkinci fotoya da AKP'den itiraz gedi.

AKP Grup Başkanvekili Turan “Adamın mütevazı bir makamı var, sensin büyük, anladık. Ne olur ziyaretinde makamı sahibine bırakıp karşısına otursan da adamı da onore etsen!” dedi.



Turan, Berat Albayrak'a gösterdiği tepkinin hızla yayılmasının ardından bu defa "fitne çıkarmayın" mesajı attı. 


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