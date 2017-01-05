Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD'in yakarak infaz ettiği iddia edilen askerlerden haber yok! /05 Ocak 2017 01:00

IŞİD'in yakarak infaz ettiği iddia edilen askerlerden haber yok!

IŞİD’in 2 Türk askerini yaktığını iddia ettiği videoyu yayınlayalı 13 gün geçmesine rağmen hükümetten ses yok

IŞİD'in Türk askerini diri diri yaktığı görüntüleri sordu


IŞİD’in yayınladığı videoda yakılarak öldürülen 2 askerden biri olduğu iddia edilen Seftar Taş’ın babası Aydın Taş, “Kimse bize herhangi bir açıklama yapmadı. Hala bekliyoruz” dedi. Olayın üzerinden 13 gün geçmesine rağmen hükümet sessizliğini koruyor. Aileler ise olumlu yada olumsuz bir haber bekliyor.

İnfaz edildiğine ilişkin görüntüleri yayınlanan askerlerden Seftar Taş’ın Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Alakana köyünde yaşayan ailesi, yetkililerden bir açıklama bekliyor. Baba Aydın Taş, “Kimse bize herhangi bir şey söylemedi. Bizler de bekliyoruz halen. Bu durumda insan nasıl olabilir ki?” diye konuştu. 

Kilis’te bulunan Şehit Mehmet Hudut Karakolu’nda askerlik yaparken IŞİD tarafından kaçırılan Seftar Taş’tan 1 Eylül 2015 tarihten bu yana haber alamıyor. 

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık daha önce, “Evet, 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz” açıklamasında bulunuştu. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, 26 Aralık tarihinde düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin sorulan soruya cevap vermemişti. 
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