IŞİD'in yaktığı askerin babası konuştu







Kilis’te bulunan Şehit Mehmet Hudut Karakolu’nda askerlik yapan 22 yaşındaki Sefter Taş, 1 Eylül 2015 günü IŞİD tarafından kaçırıldı.





Olayın üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen asker Sefter Taş’tan haber alınamadı. "IŞİD'in kaçırdığı 2 Türk askerini yaktığına dair video yayınlamasının ardından Seffer Taş'ın ailesi konuştu.





‘Kahroluyoruz’diyen baba Taş, “Ne diyebilirim ki, bizim de bilgimiz yok, şimdiye kadar hiç ayrıntılı bilgilendirilmedik, görüntüler için sadece ‘araştırıyoruz’ dediler, biz de bekliyoruz, işin doğrusunu bilmiyoruz, yine bekleyeceğiz” diye konuştu.







‘Sadece sabredin diyorlar’ ‘Sadece sabredin diyorlar’





Geçen Nisan ayında yine IŞİD'in yayımladığı Konstantiniyye dergisinde, kaçırdığı asker Sefter Taş’ın resimlerini yayınlaması üzerine BirGün’e konuşan baba Taş, “Bize bilgi verilmiyor, biz arıyoruz, onlar değil. Sadece sabredin diyorlar” demişti.





BirGün