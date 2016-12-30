IŞİD’in kaçırdığı öne sürülen iki askerimizle ilgili vahim iddia





Sözcü Gazetesi yazarlarından Saygı Öztürk, IŞİD tarafından kaçırılan iki Türk askerinin, bölgede Türkiye'nin güvendiği bazı kişiler tarafından 'satıldığını' iddia etti.





Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, TSK'nın ÖSO'yla ortak yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin yeni iddialar ortaya attı. Öztürk, IŞİD tarafından kaçırıldığı iddia edilen askerelere yönelik, "IŞİD’in kaçırdığı öne sürülen iki askerimiz, kaçırılmaktan çok, orada güvenilen bazı kişiler tarafından IŞİD’e satıldı" ifadelerini kullandı.





Öztürk'ün yazısından bir bölüm şöyle:





Orada görev yapan askerlerimizin morallerinin yerinde, alana da hakim olduğunu belirtelim. Ama buraya gelene kadar askerimizin uğradığı ihanetler de var. IŞİD'in kaçırdığı öne sürülen iki askerimiz, kaçırılmaktan çok, orada güvenilen bazı kişiler tarafından IŞİD'e satıldı.





Yabancı bir ülkede görev yapmak tabii ki kolay değil. Birisi 2007, diğeri 2012 dönem mezunu olan iki astsubay, Suriye'nin Ziyare köyü yakınında 4. Komando Tugayı'nın ele geçirdiği Karadağ üs bölgesinde görevliydi.





İki asker, yanlarında Suriyeli tercümanla birlikte Hundai marka sivil otomobille üs bölgesi yakınında “kısa mesafeli” keşif yapıyordu. Sivil giyimli askerlerimizin daha önce geçmediği, sadece o gün geçişlerinin planlandığı yolda IŞİD militanları pusu kurmuştu. Askerlerimiz, IŞİD'lilere teslim olmadı. Onlarla çatıştı. Tercüman yaralı olarak kaçmayı başardı, astsubaylardan birisi de yaralandı. Mermileri bitene kadar çatışan askerlerimiz sonunda teröristler tarafından yakalandı.





KÖYLER SATILIYOR

Öztürk yazısını, TSK'nın IŞİD'ın elinden alıp ÖSO'ya teslim ettiği bazı köylerin, ÖSO tarafından 5 bin dolara IŞİD'e satıldığı iddiasıyla bitirdi.