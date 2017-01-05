Samanyolu Haber /Dünya / Eski Başbakan savaş suçu iddiasıyla gözaltına alındı /05 Ocak 2017 01:07

Eski Başbakan savaş suçu iddiasıyla gözaltına alındı

Kosova'nın eski başbakanlarından Ramush Haradinaj, Fransa'da gözaltına alındı

Eski Başbakan savaş suçu iddiasıyla gözaltına alındı


Kosova'daki savaşta Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) Dukagjin bölgesinin komutanlığını yapan ve halen muhalefetteki "Kosova Geleceği İçin İttifak"ın (AAK) genel başkanlığı görevini sürdüren Haradinaj'ın, Sırbistan makamlarının çıkardığı uluslararası yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.
 
AAK Milletvekili Time Kadrijaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haradinaj'ın gözaltına alındığının ailesi tarafından da doğrulandığını ifade etti.
 
AAK'den yapılan açıklamada ise Haradinaj'ın Sırbistan tarafından 2004 yılında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda, Fransa'nın doğusundaki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtilirken, bunun adaletsiz ve kabul edilemez bir eylem olduğu kaydedildi.
 
Açıklamada, Haradinaj'ın serbest bir şekilde seyahat etmesinin sağlanması için Fransız makamlarına çağrıda bulunulurken, AB ülkelerinden de Kosovalı yetkililerin serbest bir şekilde dolaşımının engellenmemesi talep edildi.
 
Haradinaj, 2015 yılında da aynı yakalama emri nedeniyle Slovenya'da gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.
 
RAMUSH HARADİNAJ KİMDİR?
 
1968 yılında Kosova'da doğan Haradinaj, 1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova savaşında, UÇK'nın Dukagjin bölgesinin komutanlığını yaptı. Kosova’daki savaşın sembol isimlerinden olan Haradinaj, çatışmaların sona ermesinin ardından siyasete girdi.
 
AAK'yi kuran Haradinaj, 2004 yılının aralık ayında 2005 yılının mart ayına kadar başbakanlık görevini yürüttü.
 
Lahey'deki "Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi" (ICTY) savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sırp nüfusa yönelik savaş suçu işlemekle suçlanan Haradinaj, görevinden istifa ederek teslim oldu.
 
Mahkeme, 2008 yılında Haradinaj hakkında beraat kararı verdi. 2011 yılında hakkında yeni dava açılan Haradinaj, 2012 yılında bir kez daha hakkındaki suçlamalardan beraat etti.
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